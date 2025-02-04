ФХР оспорит в суде решение не допускать сборную России на ЧМ-2026
Федерация хоккея России (ФХР) оспорит в суде решение не допускать сборную России до чемпионата мира 2026 года. Об этом заявил специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре, которого цитирует пресс-службе федерации.
Ранее 4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о недопуске сборной России на чемпионат мира 2026 года.
«Какое бы решение ни было принято сейчас, IIHF в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего», — сказал Буре.
Он также отметил, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).
По словам Буре, в ФХР считают недостаточно сильным аргумент IIHF по поводу безопасности участников. «В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях, и никаких инцидентов на них не происходит», — отметил он.
Буре добавил, что одним из предложений ФХР было профинансировать дополнительную безопасность российской команды.
Глава IIHF Люк Тардиф в январе говорил, что связывает допуск россиян с окончанием военных действий, и подчеркивал, что не будет ставить под угрозу игроков и турниры.
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