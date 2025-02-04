IIHF назвала сроки принятия решения по допуску России на сезон-2026/27
Международная федерация хоккея (IIHF) не позднее мая 2026 года решит, можно ли возвращать сборные России и Белоруссии на международные старты в сезоне-2026/27. Об этом сообщается на сайте IIHF.
Ранее 4 февраля IIHF приняла решение о недопуске сборной России на чемпионат мира 2026 года. В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что оспорят в суде это решение.
«Совет IIHF считает, что пока небезопасно включать сборные России и Белоруссии в турниры сезона-2025/26. <...> Совет IIHF продолжит следить за ситуацией, а крайний срок определения того, безопасно ли вернуть Россию и Белоруссию в чемпионаты сезона-2026/27, — май 2026 года на заседании перед ежегодным конгрессом IIHF», — сказано в сообщении.
В ФХР ранее заявляли, что в IIHF допускают возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине.
Россияне и белорусы отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года.
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