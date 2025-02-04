IIHF продлила отстранение сборной России по хоккею

Таким образом, сборная не сможет сыграть на ЧМ-2026. Россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея с февраля 2022 года

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает «Матч ТВ». Эту информацию также подтвердили источники ТАСС и «РИА Новости».

Такое решение было принято на совете IIHF.

Таким образом, сборная России пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

По поводу допуска на Олимпиаду-2026 конкретики пока нет.

Глава IIHF Люк Тардиф в январе говорил, что связывает допуск россиян с окончанием военных действий, и подчеркивал, что не будет ставить под угрозу игроков и турниры.

Россияне и белорусы отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года. В Федерации хоккея России ранее заявляли, что не могут оспорить санкции, поскольку IIHF мотивировала их соображениями безопасности.

В феврале 2024 году IIHF продлила отстранение на сезон 2024/25. Сборная Белоруссии из-за этого не смогла сыграть в олимпийской квалификации.

IIHF в октябре 2023-го предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В группе С соперниками россиян должны стать команда США и еще два победителя квалификационных турниров (Словакия и Латвия).