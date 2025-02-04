IIHF продлила отстранение сборной России по хоккею
Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает «Матч ТВ». Эту информацию также подтвердили источники ТАСС и «РИА Новости».
Такое решение было принято на совете IIHF.
Таким образом, сборная России пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.
По поводу допуска на Олимпиаду-2026 конкретики пока нет.
Глава IIHF Люк Тардиф в январе говорил, что связывает допуск россиян с окончанием военных действий, и подчеркивал, что не будет ставить под угрозу игроков и турниры.
Россияне и белорусы отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года. В Федерации хоккея России ранее заявляли, что не могут оспорить санкции, поскольку IIHF мотивировала их соображениями безопасности.
В феврале 2024 году IIHF продлила отстранение на сезон 2024/25. Сборная Белоруссии из-за этого не смогла сыграть в олимпийской квалификации.
IIHF в октябре 2023-го предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В группе С соперниками россиян должны стать команда США и еще два победителя квалификационных турниров (Словакия и Латвия).
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