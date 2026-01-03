 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 6,5 x 4,6 2 1,48 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 6,1 x 5 2 1,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,5 x 3,5 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,6 x 4,6 2 4,7 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,45 x 4,7 2 6,3 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Олимпиада-2026⁠,
0

Коростелев и Непряева не прошли квалификацию спринта на «Тур де Ски»

Россияне Коростелев и Непряева провалили квалификацию спринта на «Тур де Ски»
Сюжет
Олимпиада-2026
Российские лыжники не попали в топ-30 в квалификации спринта классическим стилем на гонке «Тур де Ски», гарантировавший им проход дальше. Дарья Непряева пришла к финишу 41-й, а Савелий Коростелев — 31-м
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли преодолеть квалификацию спринта классическим стилем на «Тур де Ски». У спортсменов не получилось войти в топ-30, гарантировавший им проход дальше.

Непряева пришла к финишу 41-й, показав время 4 минуты 5,3 секунды. А Коростелев завершил гонку на 31-м с результатом 3 минуты 25,6 секунды.

Лидером гонки среди женщин стала Ясми Йоэнсуу (3:46.2) из Финляндии 19,14 секунды, второе место заняла Надине Фендрих (+0,74) из Швейцарии, третье — шведка Моа Илар (+2,16).

Коростелев не смог обойти поляка Мацея Старега (3:25.5), который пришел 30-м. Первое место среди мужчин занял норвежец Йоханнес Клебо (3:17.64), второе — итальянец Симоне Мочеллини (+2,04), третье — француз Жуль Шаппа (+2,28).

В общем зачете «Тур де Ски» Непряева находится на 16-м месте, Коростелев — на 11-м.

В спринте на этапе «Тур де Ски» Непряева также не прошла в 1/4 финала, а в гонке на 10 км классическим стилем заняла 27-е место. В масс-старте лыжница заняла восьмое место, а в гонке преследования классическим стилем на 20 км Непряева стала 16-й.

Коростелев не прошел квалификацию в спринте свободным стилем на «Тур де Ски», показал девятое время в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом, занял 64-е место в масс-старте на 5 км свободным стилем, в гонке преследования пришел 12-м.

22-летний Коростелев и 23-летняя Непряева пока единственные российские лыжники, получившие допуск к международным стартам и отобравшиеся на Игры-2026 в Италии.

«Тур де Ски» — этап Кубка мира текущего сезона, который проходит в Италии с 28 декабря по 4 января. Финальные соревнования 3–4 января состоятся в Валь-ди-Фьемме, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Рената Утяева
лыжи Дарья Непряева Савелий Коростелев Олимпиада соревнования
Материалы по теме
Непряева заняла восьмое место в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Спорт
Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски»
Спорт
Коростелев не прошел квалификацию в спринте на «Тур де Ски»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 16:56
Президент Бразилии назвал атаку США на Венесуэлу «пересечением черты» Политика, 16:51
Коростелев и Непряева не прошли квалификацию спринта на «Тур де Ски» Спорт, 16:48
ABC узнал подробности операции по захвату Мадуро в Венесуэле Политика, 16:38
После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла к Делси Родригес Политика, 16:16
Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера Политика, 16:10
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Чемпиона UFC Илию Топурию вызвали в суд по делу о домашнем насилии Спорт, 15:56
США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро. Главное Политика, 15:46
В Киеве началось заседание «коалиции желающих» Политика, 15:43
CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро Политика, 15:38
РСТ рассказал о ситуации с российскими туристами в Венесуэле Политика, 15:37
Генпрокурор США озвучила список обвинений против Мадуро Политика, 15:33
Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой Политика, 15:26