Коростелев и Непряева не прошли квалификацию спринта на «Тур де Ски»

Российские лыжники не попали в топ-30 в квалификации спринта классическим стилем на гонке «Тур де Ски», гарантировавший им проход дальше. Дарья Непряева пришла к финишу 41-й, а Савелий Коростелев — 31-м

Дарья Непряева (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли преодолеть квалификацию спринта классическим стилем на «Тур де Ски». У спортсменов не получилось войти в топ-30, гарантировавший им проход дальше.

Непряева пришла к финишу 41-й, показав время 4 минуты 5,3 секунды. А Коростелев завершил гонку на 31-м с результатом 3 минуты 25,6 секунды.

Лидером гонки среди женщин стала Ясми Йоэнсуу (3:46.2) из Финляндии 19,14 секунды, второе место заняла Надине Фендрих (+0,74) из Швейцарии, третье — шведка Моа Илар (+2,16).

Коростелев не смог обойти поляка Мацея Старега (3:25.5), который пришел 30-м. Первое место среди мужчин занял норвежец Йоханнес Клебо (3:17.64), второе — итальянец Симоне Мочеллини (+2,04), третье — француз Жуль Шаппа (+2,28).

В общем зачете «Тур де Ски» Непряева находится на 16-м месте, Коростелев — на 11-м.

В спринте на этапе «Тур де Ски» Непряева также не прошла в 1/4 финала, а в гонке на 10 км классическим стилем заняла 27-е место. В масс-старте лыжница заняла восьмое место, а в гонке преследования классическим стилем на 20 км Непряева стала 16-й.

Коростелев не прошел квалификацию в спринте свободным стилем на «Тур де Ски», показал девятое время в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом, занял 64-е место в масс-старте на 5 км свободным стилем, в гонке преследования пришел 12-м.

22-летний Коростелев и 23-летняя Непряева пока единственные российские лыжники, получившие допуск к международным стартам и отобравшиеся на Игры-2026 в Италии.

«Тур де Ски» — этап Кубка мира текущего сезона, который проходит в Италии с 28 декабря по 4 января. Финальные соревнования 3–4 января состоятся в Валь-ди-Фьемме, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада.