Дарья Непряева стала 27-й в гонке «Тур де Ски»
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 27-е место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Непряева показала время 26 минут 56,2 секунды, проиграв больше минуты победительнице — норвежке Астрид Слинд.
Второе место заняла австрийка Тереза Штадлобер, третьей стала американка Джессика Диггинс.
Ранее в понедельник россиянин Савелий Коростелев показал «разделке» девятый результат.
Следующая гонка на «Тур де Ски» пройдет 31 декабря.
