Непряева заняла восьмое место в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Победила американка Джессика Диггинс, которая занимает первое место в общем зачете многодневки. Российская лыжница расположилась на 20-й строчке

Дарья Непряева (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на дистанции 5 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Непряева показала результат 11 минут 0,3 секунды.

Россиянка уступила 9,1 секунды победительнице — американке Джессике Диггинс (10.51,2). Второе место заняла шведка Эмма Рибом (+5,5), третьей стала ее соотечественница Моа Илар (+6,9).

В общем зачете «Тур де Ски» после трех гонок лидирует Диггинс. Непряева занимает 20-е место.

1 января в Тоблахе пройдет гонка преследования классическим стилем на 20 км.

Гонки «Тур де Ски» проходят в рамках Кубка мира.

Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.

Непряева провела пятую гонку на соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS) после получения нейтрального статуса. На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе он не прошла квалификацию в спринте и стала 20-й в гонке на 10 км свободным стилем. В спринте на «Тур де Ски» она также не пробилась в 1/4 финала, а в гонке на 10 км классическим стилем заняла 27-е место.