Непряева заняла восьмое место в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российская лыжница Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на дистанции 5 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Непряева показала результат 11 минут 0,3 секунды.
Россиянка уступила 9,1 секунды победительнице — американке Джессике Диггинс (10.51,2). Второе место заняла шведка Эмма Рибом (+5,5), третьей стала ее соотечественница Моа Илар (+6,9).
В общем зачете «Тур де Ски» после трех гонок лидирует Диггинс. Непряева занимает 20-е место.
1 января в Тоблахе пройдет гонка преследования классическим стилем на 20 км.
Гонки «Тур де Ски» проходят в рамках Кубка мира.
Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.
Непряева провела пятую гонку на соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS) после получения нейтрального статуса. На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе он не прошла квалификацию в спринте и стала 20-й в гонке на 10 км свободным стилем. В спринте на «Тур де Ски» она также не пробилась в 1/4 финала, а в гонке на 10 км классическим стилем заняла 27-е место.
