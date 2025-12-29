 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 3 x 3,05 2 2,55 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 18 x 5,8 2 1,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,2 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,35 x 5,3 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,5 x 4,3 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Олимпиада-2026⁠,
0

Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS

Лыжник Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS
Сюжет
Олимпиада-2026
Коростелев показал девятый результат в классической «разделке» на «Тур де Ски». Он уступил лидеру почти 40 секунд. Весь пьедестал заняли норвежцы
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев показал девятое время в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Коростелев преодолел дистанцию за 22 минуты 50,6 секунды. Он проиграл 39,6 секунды победителю — норвежцу Маттису Стенсхагену. Серебро и бронзу взяли норвежцы Йоханнес Клебо (отставание — 8,9 секунды) и Эмиль Иверсен (+10,1).

Коростелев провел четвертую гонку на соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS) после получения нейтрального статуса — на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе он не прошел квалификацию в спринте и стал 25-м в «разделке». В спринте на «Тур де Ски» накануне он также не пробился в четвертьфинал.

Мать лыжника, призер Олимпиады в Ванкувере Наталья Коростелева, ранее сказала Vseprosport, что у сына из-за неудаче в спринте останется больше сил на другие гонки «Тур де Ски», которых впереди еще очень много.

Гонки «Тур де Ски» проходят в рамках Кубка мира.

Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Коростелев и Дарья Непряева.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)
Материалы по теме
Коростелев заявил об отсутствии негатива со стороны иностранных лыжников
Спорт
В сборной пожаловались на нехватку персонала для лыжников на Кубке мира
Спорт
Лыжники Горбунов и Пантрина выиграли спринты на пятом этапе Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии Бизнес, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS Спорт, 15:29
ВТБ сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов Технологии и медиа, 15:23
Politico узнало, что Зеленский не оправился после ссоры с Трампом Политика, 15:21
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Машина времени. Тест-драйв электрического суперкроссовера Xiaomi YU7 Авто, 15:17
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
Правительство определило, кто получит льготу по страховым взносам Экономика, 15:00
Большунов пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни Спорт, 14:58
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:56
Путин поменял постпреда России при ОБСЕ Политика, 14:53
Московской экосистемой 3D-моделирования воспользовались свыше 1500 раз Город, 14:49
По соседству с Маяковским: как устроен проект Vesper Тверская Стиль, 14:45