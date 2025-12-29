Лыжник Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS

Коростелев показал девятый результат в классической «разделке» на «Тур де Ски». Он уступил лидеру почти 40 секунд. Весь пьедестал заняли норвежцы

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев показал девятое время в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Коростелев преодолел дистанцию за 22 минуты 50,6 секунды. Он проиграл 39,6 секунды победителю — норвежцу Маттису Стенсхагену. Серебро и бронзу взяли норвежцы Йоханнес Клебо (отставание — 8,9 секунды) и Эмиль Иверсен (+10,1).

Коростелев провел четвертую гонку на соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS) после получения нейтрального статуса — на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе он не прошел квалификацию в спринте и стал 25-м в «разделке». В спринте на «Тур де Ски» накануне он также не пробился в четвертьфинал.

Мать лыжника, призер Олимпиады в Ванкувере Наталья Коростелева, ранее сказала Vseprosport, что у сына из-за неудаче в спринте останется больше сил на другие гонки «Тур де Ски», которых впереди еще очень много.

Гонки «Тур де Ски» проходят в рамках Кубка мира.

Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Коростелев и Дарья Непряева.