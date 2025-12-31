Коростелев упал и занял 64-е место в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Савелий Коростелев занял 64-е место в масс-старте на 5 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Коростелев, который упал во время гонки и потеря время, показал результат 9 минут 56,8 секунды.
Россиянин уступил 21,4 секунды победителю — американцу Гусу Шумахеру (9.35,4). Второе место занял австриец Бенджамин Мозер (+0,2), третьим стал норвежец Ларс Хегген (+0,6).
В общем зачете «Тур де Ски» после трех гонок лидирует пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии. Коростелев занимает 15-е место.
1 января в Тоблахе пройдет гонка преследования классическим стилем на 20 км.
Гонки «Тур де Ски» проходят в рамках Кубка мира.
Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Коростелев и Дарья Непряева.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах