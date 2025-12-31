 Перейти к основному контенту
Спорт
Коростелев упал и занял 64-е место в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Лучшим стал американец Гус Шумахер. В общем зачете «Тур де Ски» после трех гонок лидирует норвежец Йоханнес Клебо, Коростелев занимает 15-е место
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 64-е место в масс-старте на 5 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Коростелев, который упал во время гонки и потеря время, показал результат 9 минут 56,8 секунды.

Россиянин уступил 21,4 секунды победителю — американцу Гусу Шумахеру (9.35,4). Второе место занял австриец Бенджамин Мозер (+0,2), третьим стал норвежец Ларс Хегген (+0,6).

В общем зачете «Тур де Ски» после трех гонок лидирует пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии. Коростелев занимает 15-е место.

1 января в Тоблахе пройдет гонка преследования классическим стилем на 20 км.

Гонки «Тур де Ски» проходят в рамках Кубка мира.

Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Коростелев и Дарья Непряева.

Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Савелий Коростелев
