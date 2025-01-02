Главные сенсации и разочарования в спорте 2024 года

Невероятный сезон «Байера», сюрпризы от сборной Грузии и провал Роналду на Евро, а также увольнение Абаскаля из «Спартака» и отсутствие трофеев у Даниила Медведева. «РБК Спорт» рассказывает о самых неожиданных событиях 2024 года

Криштиану Роналду (Фото: SÃ¶ren Stache / Global look press)

Сенсации

Греция в Лиге конференций

Одной из главных сенсаций европейского клубного футбола стал «Олимпиакос», выигравший Лигу конференций 2023/2024. Команда из Пирея стала первым в истории греческим коллективом, победившим на европейском турнире. В финальном матче на стадионе «Айя-София» в Афинах «Олимпиакос» встретился с итальянской «Фиорентиной» и выиграл со счетом 1:0.

Греческий клуб попал в финал еврокубков впервые с сезона 1970/71. Прежде это удалось лишь «Панатинаикосу», который в решающем матче уступил Аяксу со счетом 0:2.

Победа «Байера» в чемпионате Германии

В 2024 году «Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Команда Хаби Алонсо набрала 90 очков, одержав 28 побед и шесть раз сыграв вничью. Леверкузенский клуб оказался единственной командой в 54 высших дивизионах европейских чемпионатов, которая ни разу не проиграла во внутреннем первенстве. Плюс ко всему «Байер» смог прервать гегемонию мюнхенской «Баварии», которая осталась без титула впервые с 2013 года.

Кроме того, немецкий клуб во второй раз в истории стал обладателем Кубка Германии, одержав в финале победу над «Кайзерслаутерном» со счетом 1:0. Последний раз «Байер» поднимал этот трофей в 1993 году, также трижды проигрывал в финале: в 2002, 2009 и 2020 годах.

После сезона 2023/24 команда Алонсо наконец смогла избавиться от обидного прозвища Vizekusen / Neverkusen («Вицекузен»/«Никогдакузен»), закрепившегося за ней в 2002-м, когда клуб в третий раз за четыре года финишировал вторым в чемпионате.

Выступление Грузии на Евро-2024

Одной из главных сенсаций чемпионата Европы по футболу 2024 года можно назвать выступление сборной Грузии. Команда, впервые в своей истории пробившаяся в финальную часть крупного континентального турнира, попала в очень непростую группу, поэтому считалась главным аутсайдером всего чемпионата. В первом матче коллектив Вилли Саньоля проиграл Турции (1:3), однако затем оформил ничью с чехами (1:1), а в последнем матче группового этапа неожиданно взял верх над португальцами (2:0).

Набранные четыре очка позволили грузинам выйти в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала Грузия разгромно уступила испанцам, которые в итоге стали победителями турнира. Несмотря на поражение, подопечных Саньоля триумфально приняли после возвращения на родину. Игроки национальной команды проехали на открытом автобусе по центральному проспекту Чавчавадзе до площади Свободы в Тбилиси. Тысячи болельщиков встретили футболистов и тренерский штаб овациями.

McLaren выиграл Кубок конструкторов спустя 26 лет

В начале декабря 2024 года британский гонщик McLaren Ландо Норрис выиграл финальную гонку Гран-при Абу-Даби и принес своей команде первый Кубок конструкторов впервые за 26 лет. В предыдущий раз команда была чемпионом в 1998 году, когда за нее выступали Мика Хаккинен и Дэвид Култхард.

Теперь McLaren набрал 666 очков и в девятый раз взял Кубок конструкторов, который в предыдущие два года доставался Red Bull. Второе место в Кубке конструкторов осталось за Ferrari (652), третье — за Red Bull (589).

Разочарования

Медведев завершил сезон без трофеев

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и завершил сезон без титулов впервые с 2017 года.

Лучшим результатом в сезоне для россиянина стал выход в финал Открытого чемпионата Австралии, где он уступил Синнеру. Медведев также играл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе, но проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Хотя Медведев не взял ни одного трофея, теннисист закончил пятый сезон подряд в топ-5 рейтинга ATP, повторив достижение соотечественника Евгения Кафельникова. Сам теннисист признался, что в нынешнем сезоне действительно «не наиграл» на первое место в мировом рейтинге.

Гильермо Абаскаль в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен после неубедительного выступления его команды, а также в связи с заявлением, что у него нет плана по исправлению ситуации.

До увольнения Абаскаля «Спартак» шел на шестом месте в РПЛ. В весенней части сезона «красно-белые» одержали всего две победы и потерпели поражение от «Сочи», который шел на последнем месте, со счетом 0:1. Испанца на посту главного тренера «Спартака» временно сменил Владимр Слишкович, а с начала нынешнего сезона клуб возглавил сербский специалист Деян Станкович, известный своей футбольной карьерой в качестве игрока. Теперь московская команда с шестью победами кряду идет на третьем месте в РПЛ.

Личная жизнь Мбаппе и переход в «Реал»

Французский футболист Киллиан Мбаппе в июне перешел из ПСЖ в «Реал», однако его игра периодически огорчает болельщиков «королевского» клуба. Одним из главных разочарований стал матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2), в котором нападающий не смог реализовать пенальти

Кроме того, Киллиан Мбаппе стал подозреваемым в деле об изнасиловании в стокгольмском отеле, об этом сообщили местные издания Aftonbladet и Expressen, сославшись на анонимные источники. Вскоре прокуратура начала расследование этого дела. Сам футболист опроверг обвинения, назвав их ложными.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 23 матчах за свой новый клуб, забив 13 голов. Контракт Мбаппе с «Реалом» действует до лета 2029 года. По информации Transfermarkt, 25-летнего футболиста оценивают в €180 млн.

Провал Роналду на Евро-2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов, согласно списку статистического портала WhoScored.

На турнире он провел пять матчей, отметившись одной голевой передачей, и возглавил список самых расточительных игроков турнира с коэффициентом ожидаемых голов (xG) -3,52. Роналду не смог забить после 23 ударов по воротам. Плюс ко всему португалец не реализовал пенальти в матче 1/8 финала против Словении.

Кроме того, португальское спортивное издание A Bola признало Роналду худшим игроком национальной команды в матче с Францией, который завершился в пользу французов со счетом 5:3.

Трансфер Соболева в «Зенит»

Летом Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» почти за €10 млн. После провального для «Спартака» матча первого тура с «Оренбургом» (0:2) форвард сказал Деяну Станковичу, что не хочет играть за «красно-белых», не видит для себя мотивации и его мысли связаны исключительно с трансфером.

После перехода в петербургский клуб форвард не оправдывает ожиданий, которые возлагались на него. Он до сих пор не забил ни одного мяча в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Все его бомбардирские достижения — в Кубке России (2 гола + 1 результативная передача за четыре игры). Неизвестно, сколько еще тренер «Зенита» Сергей Семак будет рассчитывать на российского форварда с такой результативностью.