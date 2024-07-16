Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации голевых моментов
Статистический портал WhoScored составил список худших футболистов по реализации голевых моментов на прошедшем чемпионате Европы 2024 года.
На первом месте в антирейтинге оказался форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, показатель xG (ожидаемые голы) которого составил -3,5. На Евро-2024 39-летний португалец провел пять матчей, в которых отметился только одной результативной передачей. В матче 1/8 финала со Словенией Роналду не реализовал пенальти.
В десятку худших игроков турнира по реализации голевых моментов также вошли немец Кай Хаверц (-3,1), бельгиец Ромелу Лукаку (-2,3), француз Килиан Мбаппе (-2,0), голландец Мемфис Депай (-2,0), серб Александар Митрович (-1,8), француз Антуан Гризманн (-1,7), испанец Ламин Ямаль (-1,5), датчанин Расмус Хёйлунн (-1,5) и хорват Анте Будимир (-1,4).
17-летний Ямаль на Евро-2024 стал лучшим ассистентом (четыре передачи) и получил приз лучшему молодому игроку.
Победителем Евро стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.
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