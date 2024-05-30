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Греческий клуб впервые в истории выиграл еврокубок

«Олимпиакос» победил «Фиорентину» со счетом 1:0 и завоевал путевку в Лигу Европы в следующем сезоне
Фото: Francois Nel / Getty Images
Фото: Francois Nel / Getty Images

Греческий «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» в финальном матче Лиги конференций. Встреча на стадионе «Айя-София» в Афинах завершилась со счетом 1:0.

Единственным забитым мячом во втором тайме дополнительного времени отметился форвард «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби (116-я минута).

На 9-й минуте защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги забил гол, однако он был отменен из-за офсайда.

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Трофей Лиги Европы

«Фиорентина» сыграла в финале Лиги конференции во второй раз подряд. В прошлом году итальянский клуб уступил в решающем матче турнира английскому «Вест Хэму» (1:2).

Греческий клуб попал в финал европейского турнира впервые с сезона 1970/71: единственный раз это удавалось «Панатинаиоксу», который в решающем матче Лиги чемпионов уступил «Аяксу». Так, «Олимпиакос» стал первым клубом из Греции, которому удалось выиграть европейский турнир.

«Фиорентина» и «Олимпиакос» впервые сыграли друг с другом в официальном матче.

Лига конференций проводится третий раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал английский «Вест Хэм».

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Альвина Цаканян
Лига конференций Футбол Фиорентина Греция Лига Европы ФК Олимпиакос
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