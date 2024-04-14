«Спартак» уволил главного тренера после поражения от аутсайдера

Накануне «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 0:1. В весенней части сезона «красно-белые» одержали всего две победы. Испанца во главе команды временно заменит его помощник Слишкович

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Московский «Спартак» решил отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи», сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией. Об этом также пишет «РБ Спорт» со ссылкой на источники.

Позднее в воскресенье пресс-служба «Спартака» подтвердила увольнение Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера будет помощник испанца Владимир Слишкович.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го клуб продлил с ним контракт до лета 2025-го. В январе генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБК Спорт» заявил, что болельщики, клуб и совет директоров недовольны выступлением команды в этом сезоне под руководством Абаскаля.

Первый сезон под руководством испанца «красно-белые» завершили на третьем месте в РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала.

В этом сезоне «Спартак» идет на шестом месте в РПЛ. В весенней части сезона «красно-белые» одержали всего две победы — над «Оренбургом» в Кубке России (3:1) и над «Динамо» в 23-м туре РПЛ (2:1). В 24-м туре «Спартак» уступил «Сочи», идущему на последнем месте, со счетом 0:1.

Ближайший матч московский клуб проведет в полуфинале Кубка России с петербургским «Зенитом» 17 апреля.

РБК направил запрос в ФК «Спартак».