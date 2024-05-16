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Спорт ,  
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«Спартак» объяснил выбор Станковича желанием вернуться на победный путь

Амарал: Станкович поможет «Спартаку» вернуться на победный путь
Спортдиректор «Спартака» заявил, что Деян Станкович уже четыре раза выигрывал чемпионаты с другими командами и у него есть системный подход и страсть
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Massimo Paolone / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Серб Деян Станкович отлично подходит «Спартаку» своими амбициями, страстью и качеством понимания футбола, заявил спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал, которого цитирует пресс-служба клуба.

«Спартак» в четверг объявил, что 45-летний серб возглавит команду с нового сезона.

«Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии», — сказал Амарал.

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Спорт
Деян Станкович

По его словам, у Станковича есть системный подход и он «сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь».

После отставки Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва Деян Станкович

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