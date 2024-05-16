«Спартак» объяснил выбор Станковича желанием вернуться на победный путь
Серб Деян Станкович отлично подходит «Спартаку» своими амбициями, страстью и качеством понимания футбола, заявил спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал, которого цитирует пресс-служба клуба.
«Спартак» в четверг объявил, что 45-летний серб возглавит команду с нового сезона.
«Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии», — сказал Амарал.
По его словам, у Станковича есть системный подход и он «сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь».
После отставки Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца.
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