«Байер» впервые стал чемпионом Германии, прервав гегемонию «Баварии»

Клуб Хаби Алонсо победой над «Вердером» (5:0) обеспечил себе 16-очковый отрыв от «Баварии» за 5 туров до конца турнира. Леверкузенская команда выиграла первый трофей с 1993 года и оставила «Баварию» без титула впервые с 2013 года

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Леверкузенский «Байер» досрочно выиграл чемпионат Германии, победив в 29-м туре «Вердер» и став недосягаемым для мюнхенской «Баварии» за пять матчей до конца турнира.

«Байер» одержал победу со счетом 5:0. Счет на 25-й минуте с пенальти открыл Виктор Бонифасе. На 60-й у хозяев отличился Гранит Джака, после чего три гола забил Флориан Вирц (68, 83, 90).

«Байер» набрал 79 очков в таблице. У «Баварии», которая неизменно побеждала в турнире с 2013 года, 63 очка, и она уже не сможет догнать леверкузенцев.

«Байер» остался единственной командой в 54 высших дивизионах европейских чемпионатов, которая не проиграла в этом сезоне ни разу — на ее счету 38 побед и пять ничьих во всех турнирах (чемпионат и Кубок Германии и Лига Европы).

Команду второй сезон возглавляет Хаби Алонсо, который в конце марта объявил, что останется в клубе, несмотря на интерес «Баварии» и «Ливерпуля».

Алонсо пришел в команду в октябре 2022-го, когда она занимала 17-е место в бундеслиге. У испанца на тот момент не было опыта работы главным тренером на уровне национального чемпионата.

В последний раз «Байер» брал трофей в 1993 году — Кубок Германии, а в 1988-м побеждал в Кубке УЕФА.

Ранее «Байер» пять раз финишировал вторым в чемпионате Германии и дважды был в одном очке от чемпионства.

В 2000 году леверкузенский клуб подошел в заключительному туру лидером с трехчоковым отрывом. В последнем туре команда встречалась в гостях с мюнхенским «Унтерхахингом», который большую часть сезона боролся за выживание. «Байеру» достаточно было сыграть вничью, чтобы опередить в борьбе за первое место мюнхенскую «Баварию».

Однако болельщики «Баварии» заполнили домашний стадион «Унтерхахинга», активно поддерживая хозяев. «Байер» сенсационно проиграл со счетом 1:2 из-за автогола лидера команды Михаэля Баллака. В результате «Бавария» и «Байер» набрали одинаковое количество очков, но мюнхенцы стали чемпионами за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Игроки «Баварии» после матча заключительного тура вышли с плакатом «Спасибо, «Унтерхахинг»!».

После того как «Байер» в 2002-м в третий раз за четыре года финишировал вторым в чемпионате, у команды появилось название Vizekusen / Neverkuzen («Вицекузен»/«Никогдакузен»).

Видео: History Football

В 2002 году «Байер» шел на требл: в апреле за три тура до финиша был лидером в чемпионате с пятиочковым отрывом, вышел в финалы Лиги чемпионов и Кубка страны.

Однако во второй половине апреля «Байер» дома уступил середняку «Вердеру» (1:2), а в гостях — претенденту на вылет «Нюрнбергу» (0:1). В результате к финальному туру леверкузенский клуб подошел с очковым отставанием от дортмундской «Боруссии», которая в заключительной встрече одержала волевую домашнюю победу над «Вердером» (2:1). Следом «Байер» проиграл финалы Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Видео: Матч ТВ

Также «Байер» стал вторым в 2011 году. Но в том сезоне он отстал на семь очков от дортмундской «Боруссии», которая возглавляла турнирную таблицу с десятого тура.