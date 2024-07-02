В Тбилиси болельщики триумфально встретили сборную Грузии после Евро

Сборную Грузии триумфально встретили в Тбилиси после Евро. Видео

Футболисты сборной Грузии торжественно проехали на открытом автобусе по центру Тбилиси

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Болельщики встретили футболистов сборной Грузии после возращения с чемпионата Европы в Германии.

Игроки национальной команды проехали на открытом автобусе по центральному проспекту Чавчавадзе до площади Свободы в Тбилиси. Тысячи болельщиков встретили футболистов и тренерский штаб овациями.

Сборная Грузии впервые в своей истории вышла в финальную стадию крупного турнира. На своем дебютном Евро грузины сенсационно победили Португалию на групповом этапе и вышли в плей-офф с третьего места. В матче 1/8 финала Грузия проиграла Испании со счетом 1:4.