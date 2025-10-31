 Перейти к основному контенту
Общество
WSJ описала, как небрежность и спешка ограбивших Лувр привели к их поимке

WSJ: небрежность и спешка ограбивших Лувр позволила полиции выйти на их след
Ограбившие Лувр злоумышленники, хотя и смогли похитить экспонаты почти на €90 млн и скрыться, допустили ошибки и действовали небрежно. Оставленные улики помогли полиции поймать трех из четырех непосредственных участников кражи
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Грабители, похитившие экспонаты из парижского Лувра, не полностью реализовали свой план и действовали небрежно, что помогло правоохранительным органам выйти на злоумышленников, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ восстановила хронологию подготовки преступления и самого ограбления:

  • 10 октября — встреча с владельцем грузовика с подъемным механизмом в городке Louvres (что созвучно с названием музея Louvre). Они убедили его, что собираются нанять его как грузчика, но в итоге угнали машину.
  • 19 октября в 9:30 (11:30 мск) грабители приехали на этом грузовике к Лувру со стороны набережной Сены и припарковали его под балконом дворца, в «слепой» для камер зоне.
  • В ограблении участвовали четверо: двое с болгарками поднялись в Лувр на подъемнике, направленном на балкон, еще двое готовили скутеры внизу. Болгарками злоумышленники прорезали балконное стекло и через отверстие проникли внутрь, к витринам с экспонатами. Их они также повредили болгарками и стали красть изделия. Сработала сигнализация.

Что похитили из Лувра:

  • ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона;
  • три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;
  • четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

Поиск этих предметов продолжается. Предварительно их стоимость оценивают в €88 млн.

  • Примерно через четыре минуты после начала ограбления злоумышленники стали отступать, несколько экспонатов по дороге они выронили.
  • В спешке забравшись на подъемник, они спустились вниз, попытались успеть поджечь грузовик, но прибыла полиция. Тогда злоумышленники бросили и канистру с бензином, болгарки, рации, другие предметы и уехали на скутерах. Ограбление длилось семь минут.

Директор Лувра попыталась подать в отставку на фоне ограбления музея
Общество

Такое развитие событий дало много материала следствию для поиска злоумышленников. Прокуроры сообщали, что на месте было собрано более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других улик.

Как отметил профессор криминологии Северо-Восточного университета Никос Пассас, «степень небрежности [преступников] поразительна». Тем не менее задержать подозреваемых удалось не сразу: о поимке первых двух фигурантов стало известно 26 октября, это алжирец и француз.

Как пишет WSJ, полиция предполагает, что это непосредственные грабители. Пассас, комментируя поимку алжирца в аэропорту Парижа Шарль-де-Голль, сказал, что решение подозреваемого таким образом покинуть Францию свидетельствует о его неопытности.

Был задержан еще один участник ограбления, четвертого ищут. Кроме того, найдены еще четверо лиц, которые могли располагать данными об ограблении.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Лувр Франция Париж ограбление
