WSJ описала, как небрежность и спешка ограбивших Лувр привели к их поимке
Грабители, похитившие экспонаты из парижского Лувра, не полностью реализовали свой план и действовали небрежно, что помогло правоохранительным органам выйти на злоумышленников, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
WSJ восстановила хронологию подготовки преступления и самого ограбления:
- 10 октября — встреча с владельцем грузовика с подъемным механизмом в городке Louvres (что созвучно с названием музея Louvre). Они убедили его, что собираются нанять его как грузчика, но в итоге угнали машину.
- 19 октября в 9:30 (11:30 мск) грабители приехали на этом грузовике к Лувру со стороны набережной Сены и припарковали его под балконом дворца, в «слепой» для камер зоне.
- В ограблении участвовали четверо: двое с болгарками поднялись в Лувр на подъемнике, направленном на балкон, еще двое готовили скутеры внизу. Болгарками злоумышленники прорезали балконное стекло и через отверстие проникли внутрь, к витринам с экспонатами. Их они также повредили болгарками и стали красть изделия. Сработала сигнализация.
Что похитили из Лувра:
- ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона;
- три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;
- четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.
Поиск этих предметов продолжается. Предварительно их стоимость оценивают в €88 млн.
- Примерно через четыре минуты после начала ограбления злоумышленники стали отступать, несколько экспонатов по дороге они выронили.
- В спешке забравшись на подъемник, они спустились вниз, попытались успеть поджечь грузовик, но прибыла полиция. Тогда злоумышленники бросили и канистру с бензином, болгарки, рации, другие предметы и уехали на скутерах. Ограбление длилось семь минут.
Такое развитие событий дало много материала следствию для поиска злоумышленников. Прокуроры сообщали, что на месте было собрано более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других улик.
Как отметил профессор криминологии Северо-Восточного университета Никос Пассас, «степень небрежности [преступников] поразительна». Тем не менее задержать подозреваемых удалось не сразу: о поимке первых двух фигурантов стало известно 26 октября, это алжирец и француз.
Как пишет WSJ, полиция предполагает, что это непосредственные грабители. Пассас, комментируя поимку алжирца в аэропорту Парижа Шарль-де-Голль, сказал, что решение подозреваемого таким образом покинуть Францию свидетельствует о его неопытности.
Был задержан еще один участник ограбления, четвертого ищут. Кроме того, найдены еще четверо лиц, которые могли располагать данными об ограблении.
