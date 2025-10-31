WSJ описала, как небрежность и спешка ограбивших Лувр привели к их поимке

WSJ: небрежность и спешка ограбивших Лувр позволила полиции выйти на их след

Ограбившие Лувр злоумышленники, хотя и смогли похитить экспонаты почти на €90 млн и скрыться, допустили ошибки и действовали небрежно. Оставленные улики помогли полиции поймать трех из четырех непосредственных участников кражи

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Грабители, похитившие экспонаты из парижского Лувра, не полностью реализовали свой план и действовали небрежно, что помогло правоохранительным органам выйти на злоумышленников, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ восстановила хронологию подготовки преступления и самого ограбления:

10 октября — встреча с владельцем грузовика с подъемным механизмом в городке Louvres (что созвучно с названием музея Louvre). Они убедили его, что собираются нанять его как грузчика, но в итоге угнали машину.

19 октября в 9:30 (11:30 мск) грабители приехали на этом грузовике к Лувру со стороны набережной Сены и припарковали его под балконом дворца, в «слепой» для камер зоне.

В ограблении участвовали четверо: двое с болгарками поднялись в Лувр на подъемнике, направленном на балкон, еще двое готовили скутеры внизу. Болгарками злоумышленники прорезали балконное стекло и через отверстие проникли внутрь, к витринам с экспонатами. Их они также повредили болгарками и стали красть изделия. Сработала сигнализация.

Что похитили из Лувра: ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона;

три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;

четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара. Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia) Поиск этих предметов продолжается. Предварительно их стоимость оценивают в €88 млн.

Примерно через четыре минуты после начала ограбления злоумышленники стали отступать, несколько экспонатов по дороге они выронили.

В спешке забравшись на подъемник, они спустились вниз, попытались успеть поджечь грузовик, но прибыла полиция. Тогда злоумышленники бросили и канистру с бензином, болгарки, рации, другие предметы и уехали на скутерах. Ограбление длилось семь минут.

Такое развитие событий дало много материала следствию для поиска злоумышленников. Прокуроры сообщали, что на месте было собрано более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других улик.

Как отметил профессор криминологии Северо-Восточного университета Никос Пассас, «степень небрежности [преступников] поразительна». Тем не менее задержать подозреваемых удалось не сразу: о поимке первых двух фигурантов стало известно 26 октября, это алжирец и француз.

Как пишет WSJ, полиция предполагает, что это непосредственные грабители. Пассас, комментируя поимку алжирца в аэропорту Парижа Шарль-де-Голль, сказал, что решение подозреваемого таким образом покинуть Францию свидетельствует о его неопытности.

Был задержан еще один участник ограбления, четвертого ищут. Кроме того, найдены еще четверо лиц, которые могли располагать данными об ограблении.