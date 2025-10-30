В деле об ограблении Лувра появились новые задержанные
Во Франции арестовали еще четырех человек в рамках расследования ограбления Лувра, сообщает телеканал LCI.
По данным издания, аресты произвели вечером 29 октября сотрудники отвечающего за расследование отдела по борьбе с бандитизмом (Brigade de Répression du Banditisme, BRB). Как именно задержанные причастны к преступлению, пока неизвестно.
Как уточнила прокурор Парижа Лор Беккуо, камеры наблюдения зафиксировали четырех преступников, однако следствие не исключает, что участников ограбления могло быть больше. Украденные драгоценности до сих пор не найдены.
Кроме того, утром 30 октября BFMTV сообщил об аресте подозреваемого по делу об ограблении музея. Он, по данным телеканала, был в числе тех, кто проник в музей в день ограбления. Задержанного поместили под стражу, он ожидает допроса.
Еще двух подозреваемых в похищении арестовали по статьям «организованная кража» и «преступный сговор с целью совершения преступления» 26 октября. Они вскоре частично признали вину. По данным следствия, преступников было четверо.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. Предварительно, стоимость украденного составляет €88 млн.
По данным прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.
