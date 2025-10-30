В деле об ограблении Лувра появились новые задержанные

LCI: по делу об ограблении Лувра задержали еще четыре человека

Во Франции арестовали еще четырех человек в рамках расследования ограбления Лувра, сообщает телеканал LCI.

По данным издания, аресты произвели вечером 29 октября сотрудники отвечающего за расследование отдела по борьбе с бандитизмом (Brigade de Répression du Banditisme, BRB). Как именно задержанные причастны к преступлению, пока неизвестно.

Как уточнила прокурор Парижа Лор Беккуо, камеры наблюдения зафиксировали четырех преступников, однако следствие не исключает, что участников ограбления могло быть больше. Украденные драгоценности до сих пор не найдены.

Кроме того, утром 30 октября BFMTV сообщил об аресте подозреваемого по делу об ограблении музея. Он, по данным телеканала, был в числе тех, кто проник в музей в день ограбления. Задержанного поместили под стражу, он ожидает допроса.

Еще двух подозреваемых в похищении арестовали по статьям «организованная кража» и «преступный сговор с целью совершения преступления» 26 октября. Они вскоре частично признали вину. По данным следствия, преступников было четверо.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. Предварительно, стоимость украденного составляет €88 млн.





Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)

По данным прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.