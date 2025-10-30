Прокурор Парижа отчиталась о поисках украденных из Лувра экспонатов
Украденные из Лувра драгоценности, стоимость которых, по предварительным оценкам, составляет €88 млн, до сих пор не найдены, заявила прокурор Парижа Лор Беккуо, сообщает телеканал BFMTV.
«Обыски, проведенные в течение вечера и ночи, не позволили найти похищенное», — сказала она, отметив, что расследование продвигается по мере проведения обысков и допросов.
Лувр 19 октября ограбила группа, состоящая, по версии следствия, из четырех человек. Злоумышленники пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.
Позднее были арестованы двое предполагаемых преступников. Первого задержали в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир, второго в департаменте Сен-Сен-Дени. Оба частично признали вину. Утром 30 октября BFMTV и LCI сообщили о пяти новых арестах.
