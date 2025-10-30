 Перейти к основному контенту
Общество
0

Прокурор Парижа отчиталась о поисках украденных из Лувра экспонатов

Прокурор Парижа: украденные из Лувра драгоценности до сих пор не найдены
Лор Бекуа во время пресс-конференции рассказала о ходе расследования ограбления Лувра в Париже, Франция, 29 октября 2025 года
Лор Бекуа во время пресс-конференции рассказала о ходе расследования ограбления Лувра в Париже, Франция, 29 октября 2025 года (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Украденные из Лувра драгоценности, стоимость которых, по предварительным оценкам, составляет €88 млн, до сих пор не найдены, заявила прокурор Парижа Лор Беккуо, сообщает телеканал BFMTV.

«Обыски, проведенные в течение вечера и ночи, не позволили найти похищенное», — сказала она, отметив, что расследование продвигается по мере проведения обысков и допросов.

RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления
Общество

Лувр 19 октября ограбила группа, состоящая, по версии следствия, из четырех человек. Злоумышленники пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

Позднее были арестованы двое предполагаемых преступников. Первого задержали в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир, второго в департаменте Сен-Сен-Дени. Оба частично признали вину. Утром 30 октября BFMTV и LCI сообщили о пяти новых арестах.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Полина Дуганова
Лувр Париж ограбление драгоценности экспонаты
