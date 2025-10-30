Прокурор Парижа отчиталась о поисках украденных из Лувра экспонатов

Прокурор Парижа: украденные из Лувра драгоценности до сих пор не найдены

Лор Бекуа во время пресс-конференции рассказала о ходе расследования ограбления Лувра в Париже, Франция, 29 октября 2025 года (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Украденные из Лувра драгоценности, стоимость которых, по предварительным оценкам, составляет €88 млн, до сих пор не найдены, заявила прокурор Парижа Лор Беккуо, сообщает телеканал BFMTV.

«Обыски, проведенные в течение вечера и ночи, не позволили найти похищенное», — сказала она, отметив, что расследование продвигается по мере проведения обысков и допросов.

Лувр 19 октября ограбила группа, состоящая, по версии следствия, из четырех человек. Злоумышленники пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.



Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)

Читайте РБК в Telegram.