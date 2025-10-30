Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали

Video

В Париже арестован третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра, сообщает телеканал BFMTV. Мужчину задержали вечером в среду, 29 октября, в одном из районов французской столицы.

По информации источников телеканала, подозреваемый был доставлен на допрос и помещен под стражу. Ранее двое его предполагаемых сообщников были обвинены и заключены под стражу. По данным BFMTV, задержанный находился в музее в день ограбления.

Злоумышленники проникли в галерею Аполлона Лувра 19 октября. За несколько минут они похитили девять ювелирных изделий стоимостью около €88 млн. Среди украденных экспонатов — украшения из коллекций императрицы Марии-Луизы, королев Марии-Амалии и Гортензии де Богарне, а также императрицы Евгении.



Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)

Полиция арестовала двоих подозреваемых — одного в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль при попытке вылета в Алжир, второго в департаменте Сен-Сен-Дени. Мужчины обвиняются в «организованной краже» и «преступном сговоре» и уже были известны полиции по аналогичным делам. Следствие считает, что всего грабителей было четверо.

По словам прокурора Парижа Лор Беккуо, преступники оставили множество улик — более 150 образцов ДНК, отпечатков и других следов. В расследовании участвуют более 100 следователей.