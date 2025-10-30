Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали
В Париже арестован третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра, сообщает телеканал BFMTV. Мужчину задержали вечером в среду, 29 октября, в одном из районов французской столицы.
По информации источников телеканала, подозреваемый был доставлен на допрос и помещен под стражу. Ранее двое его предполагаемых сообщников были обвинены и заключены под стражу. По данным BFMTV, задержанный находился в музее в день ограбления.
Злоумышленники проникли в галерею Аполлона Лувра 19 октября. За несколько минут они похитили девять ювелирных изделий стоимостью около €88 млн. Среди украденных экспонатов — украшения из коллекций императрицы Марии-Луизы, королев Марии-Амалии и Гортензии де Богарне, а также императрицы Евгении.
Полиция 26 октября арестовала двоих подозреваемых — одного в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль при попытке вылета в Алжир, второго в департаменте Сен-Сен-Дени. Мужчины обвиняются в «организованной краже» и «преступном сговоре» и уже были известны полиции по аналогичным делам. Следствие считает, что всего грабителей было четверо.
По словам прокурора Парижа Лор Беккуо, преступники оставили множество улик — более 150 образцов ДНК, отпечатков и других следов. В расследовании участвуют более 100 следователей.
