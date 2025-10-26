Во Франции арестовали двух подозреваемых в ограблении Лувра
Полиция арестовала двоих подозреваемых в ограблении Лувра на прошлой неделе, пишет Le Parisien и Le Figaro.
Первого задержали в аэропорту в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир, второй был арестован судебной полицией Парижа в Сен-Сен-Дени.
Операция была проведена вчера вечером бригадой МВД по борьбе с бандитизмом (Brigade de Répression du Banditisme, BRB), отвечающей за расследование.
Задержанных мужчин арестовали по статьям «организованная кража» и «преступный сговор с целью совершения преступления». Эти двое мужчин уже известны полиции по кражам со взломом, их содержание под стражей может длиться 96 часов. Следствие считает, что всего грабителей было четверо.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн.
По данным прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.
Прокурор Парижа Лор Беккуо рассказала в интервью газете Le Journal du Dimanche, что преступники оставили множество улик, в том числе более «150 образцов ДНК, отпечатков и других следов». Кроме того, удалось выяснить, что подъемник, с помощью которого злоумышленники ограбили музей, был угнан в коммуне Лувр. В поимке преступников участвует более сотни следователей, добавила Беккуо.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее заявил, что он против создания полицейского участка в Лувре, о чем до этого попросили президент и директор музея.
«Я против. Если мы начнем с Лувра, мы поставим их повсюду. Нынешний полицейский участок находится прямо рядом с Лувром. Как только поступил сигнал тревоги, полиция прибыла туда в течение трех минут», — сказал Нуньес. Полицейский участок в здании музея «ничего бы не изменил, считает он.
От действий грабителей в октябре пострадал не только Лувр. Неизвестные ограбили 20 октября Дом просвещения Дени Дидро — музей, посвященный жизни и наследию французского писателя и философа, — в городе Лангр департамента Верхняя Марна.
