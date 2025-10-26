 Перейти к основному контенту
Общество
Во Франции арестовали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Арестованы двое подозреваемых в ограблении Лувра, совершенном 19 октября. Они известны полиции по кражам со взломом. Следствие считает, что в преступлении участвовали четверо
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Полиция арестовала двоих подозреваемых в ограблении Лувра на прошлой неделе, пишет Le Parisien и Le Figaro.

Первого задержали в аэропорту в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир, второй был арестован судебной полицией Парижа в Сен-Сен-Дени.

Операция была проведена вчера вечером бригадой МВД по борьбе с бандитизмом (Brigade de Répression du Banditisme, BRB), отвечающей за расследование.

Video

Задержанных мужчин арестовали по статьям «организованная кража» и «преступный сговор с целью совершения преступления». Эти двое мужчин уже известны полиции по кражам со взломом, их содержание под стражей может длиться 96 часов. Следствие считает, что всего грабителей было четверо.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн.

По данным прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

Прокурор Парижа Лор Беккуо рассказала в интервью газете Le Journal du Dimanche, что преступники оставили множество улик, в том числе более «150 образцов ДНК, отпечатков и других следов». Кроме того, удалось выяснить, что подъемник, с помощью которого злоумышленники ограбили музей, был угнан в коммуне Лувр. В поимке преступников участвует более сотни следователей, добавила Беккуо.

RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления
Общество

Министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее заявил, что он против создания полицейского участка в Лувре, о чем до этого попросили президент и директор музея.

«Я против. Если мы начнем с Лувра, мы поставим их повсюду. Нынешний полицейский участок находится прямо рядом с Лувром. Как только поступил сигнал тревоги, полиция прибыла туда в течение трех минут», — сказал Нуньес. Полицейский участок в здании музея «ничего бы не изменил, считает он.

От действий грабителей в октябре пострадал не только Лувр. Неизвестные ограбили 20 октября Дом просвещения Дени Дидро — музей, посвященный жизни и наследию французского писателя и философа, — в городе Лангр департамента Верхняя Марна.

