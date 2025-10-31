Налоги без суда и лимиты на сим-карты: что изменится в законах в ноябре

Налоговые долги физлиц начнут взыскивать без суда, наследников будут уведомлять о кредитах умерших, а абонентов более чем с 20 сим-картами перестанут обслуживать. Что изменится в российских законах в ноябре — в материале РБК

Налоги с физлиц — без суда

С 1 ноября Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать задолженности с физлиц и самозанятых без предварительного обращения в суд. Нововведение не затронет индивидуальных предпринимателей. ФНС получит право взыскивать долги по налогам на доходы и имущество физлиц, транспортному и земельному налогам, а также за начисленные пени и штрафы по налогам, объяснил в разговоре с РБК адвокат Андрей Дроздов.

Инициировать внесудебное взыскание будет можно, если размер задолженности на Едином налоговом счету превысит ₽500. Если долг не погасят в срок, указанный в требовании налоговой службы, банковский счет физлица заблокируют, а потом с него спишется сумма долга. Если средств будет недостаточно или банковских счетов не будет, налоговая сможет арестовать имущество должника. Чтобы оспорить решение налоговой, можно будет направить в ФНС заявление о перерасчете или жалобу. Пока будет идти разбирательство, средства с единого счета не будут списываться.

Блокировка для владельцев множества сим-карт

С 1 ноября мобильные операторы не смогут обслуживать клиентов-россиян, если общее количество их сим-карт превышает 20 штук. Аналогичный запрет действует для иностранцев с июля, им разрешено иметь не более десяти номеров. Лимиты на количество сим-карт, оформленных на один паспорт, действуют в России с апреля 2025 года.

Наследников известят о кредитах

С 24 ноября нотариусы после открытия наследственного дела должны будут направлять запросы в Центральный каталог кредитных историй и бюро кредитных историй. Это нужно, чтобы затем в течение трех рабочих дней после получения ответа уведомлять наследников о кредитах (или их отсутствии) у покойного. Получателям наследства информацию будут предоставлять бесплатно в письменной или устной форме. Закон позволит наследникам заранее узнавать о задолженностях, таким образом они смогут избежать ситуации, в которой долги покойного превышают стоимость полученного наследства.

Другие нововведения

После шестидневной рабочей недели в конце октября россиян ждут трехдневные выходные, приуроченные ко Дню народного единства, — со 2 по 4 ноября. Это последние праздничные дни в 2025 году перед новогодними выходными, которые продлятся 12 дней (с 31 декабря по 11 января) и станут самыми долгими за последние годы. В Госдуме отметили, что график выплаты пенсий будет скорректирован с учетом выходных — все выплаты осуществят заранее, 1 ноября.

С 1 ноября в Москвеизменятся правила онлайн-записи к врачу другого человека. Для нее потребуется однократно подтвердить доступ к его полису через код в СМС (ранее такое подтверждение не требовалось). Принятые меры необходимы, чтобы предотвращать мошеннические действия с полисами ОМС.

