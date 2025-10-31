 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Налоги без суда и лимиты на сим-карты: что изменится в законах в ноябре

В ноябре начнут взыскивать налоги без суда и уведомлять о наследуемых кредитах
Сюжет
Новые законы в России
Налоговые долги физлиц начнут взыскивать без суда, наследников будут уведомлять о кредитах умерших, а абонентов более чем с 20 сим-картами перестанут обслуживать. Что изменится в российских законах в ноябре — в материале РБК

Налоги с физлиц — без суда

С 1 ноября Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать задолженности с физлиц и самозанятых без предварительного обращения в суд. Нововведение не затронет индивидуальных предпринимателей. ФНС получит право взыскивать долги по налогам на доходы и имущество физлиц, транспортному и земельному налогам, а также за начисленные пени и штрафы по налогам, объяснил в разговоре с РБК адвокат Андрей Дроздов.

Инициировать внесудебное взыскание будет можно, если размер задолженности на Едином налоговом счету превысит ₽500. Если долг не погасят в срок, указанный в требовании налоговой службы, банковский счет физлица заблокируют, а потом с него спишется сумма долга. Если средств будет недостаточно или банковских счетов не будет, налоговая сможет арестовать имущество должника. Чтобы оспорить решение налоговой, можно будет направить в ФНС заявление о перерасчете или жалобу. Пока будет идти разбирательство, средства с единого счета не будут списываться.

ФНС сможет взыскивать долги со счетов россиян без суда с 1 ноября: разбор
Инвестиции
С 1 ноября 2025 года у Федеральной налоговой службы (ФНС) появится право взыскивать долги по налогам у физлиц во внесудебном порядке

Блокировка для владельцев множества сим-карт

С 1 ноября мобильные операторы не смогут обслуживать клиентов-россиян, если общее количество их сим-карт превышает 20 штук. Аналогичный запрет действует для иностранцев с июля, им разрешено иметь не более десяти номеров. Лимиты на количество сим-карт, оформленных на один паспорт, действуют в России с апреля 2025 года.

Наследников известят о кредитах

С 24 ноября нотариусы после открытия наследственного дела должны будут направлять запросы в Центральный каталог кредитных историй и бюро кредитных историй. Это нужно, чтобы затем в течение трех рабочих дней после получения ответа уведомлять наследников о кредитах (или их отсутствии) у покойного. Получателям наследства информацию будут предоставлять бесплатно в письменной или устной форме. Закон позволит наследникам заранее узнавать о задолженностях, таким образом они смогут избежать ситуации, в которой долги покойного превышают стоимость полученного наследства.

Другие нововведения

  • После шестидневной рабочей недели в конце октября россиян ждут трехдневные выходные, приуроченные ко Дню народного единства, — со 2 по 4 ноября. Это последние праздничные дни в 2025 году перед новогодними выходными, которые продлятся 12 дней (с 31 декабря по 11 января) и станут самыми долгими за последние годы. В Госдуме отметили, что график выплаты пенсий будет скорректирован с учетом выходных — все выплаты осуществят заранее, 1 ноября.

  • С 1 ноября в Москвеизменятся правила онлайн-записи к врачу другого человека. Для нее потребуется однократно подтвердить доступ к его полису через код в СМС (ранее такое подтверждение не требовалось). Принятые меры необходимы, чтобы предотвращать мошеннические действия с полисами ОМС.
  • В ноябре гражданам старше 80 лет, инвалидам I группы и некоторым работникам гражданской авиации и угольной промышленности увеличат размер пенсий, сообщал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
  • С 1 ноября вступают в силу почти четыре десятка новых ГОСТов, в том числе в сфере проведения ярмарок и конгрессов, эксплуатации грузоподъемных машин и разработки контента виртуальной реальности.
  • С ноября будут пересчитаны ежемесячные надбавки к пенсии для членов летных экипажей гражданской авиации и шахтеров. Дополнительные выплаты положены им из-за того, что им приходится работать с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.
  • С 26 ноября внесут дополнения в Воздушный кодекс России. Вводится новый тип государственного контроля — в области госавиации (то есть военной, таможенной, полицейской и др.). Надзор будет осуществлять Минобороны в соответствии с положениями о безопасности полетов, которые утверждает правительство.
  • До 29 ноября иностранцы, которые на 1 сентября законно находились на территории Москвы или Подмосковья, обязаны встать на миграционный учет. С осени в этих двух регионах проводится эксперимент по учету мигрантов через приложение.

Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина
законодательство Россия законы наследство налоги ФНС кредиты суд физлица самозанятые Выходные праздники
