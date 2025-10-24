 Перейти к основному контенту
Общество
Операторы будут блокировать сим-карты абонентов с более 20 номерами

Операторы будут блокировать сим-карты абонентов, оформивших более 20 номеров
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 ноября абоненты связи будут блокировать сим-карты россиян, на которых оформлено более 20 номеров, следует из поправок в закон «О связи».

Поправки вступили в силу в апреле 2025 года. Согласно им, если число сим-карт превышает установленный лимит в 20 номеров, от лишних нужно отказаться. Россиянам необходимо сделать это до 1 ноября, иностранцам — до 1 июля. В противном случае операторы связи будут не в праве продолжать обслуживание.

«Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов», — пояснили в ведомстве.

Операторов связи обязали блокировать счет сим-карты в случае ареста денег
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

1 апреля Минцифры также запустили на «Госуслугах» сервис проверки пользователями сим-карт, зарегистрированных на их имя. Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что новый инструмент поможет выявлять сим-карты, оформленные на человека, но используемые мошенниками.

По данным Роскомнадзора на сентябрь 2024 года, 24,9 тыс. человек держат более 20 сим-карт.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

