Минтруд назвал новогодние выходные 2026-го самыми долгими за многие годы

Новогодние выходные в этом году продлятся 12 дней и станут самыми долгими за многие годы, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — отметил он.

Котяков напомнил, что в последние годы власти за счет переноса выходных стараются сделать так, чтобы 31 декабря россияне отдыхали. Министр отметил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года соответственно.

По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1–6 и 8 января) и Рождество (7 января).

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Так, 12 дней отдыха подряд ждут россиян с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Канун нового года станет выходным в седьмой раз подряд.

Кроме того, праздничными днями будут 21–23 февраля, 7–9 марта, 1–3 мая, 9–11 мая, 12–14 июня, 4 ноября и 31 декабря.

