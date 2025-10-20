 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В Думе напомнили о выплатах пенсий в ноябре заранее из-за праздников

Депутат Говырин: пенсии в ноябре выплатят заранее из-за праздников
Сюжет
Пенсии в 2025 году

В ноябре график выплаты пенсий в России будет скорректирован из-за празднования Дня народного единства, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин «РИА Новости».

Выплаты, которые обычно приходят в начале месяца, будут перечислены заранее — 1 ноября, чтобы избежать задержек из-за нерабочих дней 2–4 ноября. По словам Говырина, это касается как пенсионеров, получающих выплаты через банки, так и тех, кто получает пенсию на дом или через почту. В почтовых отделениях даты доставки учитывают региональный режим работы, но принцип досрочного перевода сохраняется.

На банковские счета средства обычно поступают не позднее 31 октября. Проверить точную дату зачисления можно в личном кабинете на сайте Социального фонда или через мобильное приложение банка. «Перенос графика выплат происходит ежегодно по утвержденному календарю выходных, чтобы пенсионеры могли получить средства вовремя, независимо от праздничных дней», — отметил Говырин.

В Госдуме исключили обязательный перевод пенсий в цифровой рубль
Общество

Ранее группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о двукратном повышении социальных пенсий. Они предложили увеличить выплаты: мужчинам 70 лет и женщинам 65 лет, инвалидам II группы и детям, потерявшим одного родителя — с 5034 до 10 068 руб.; инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — с 12 082 до 24 164 руб.; инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы и сиротам — с 10 068 до 20 137 руб.; инвалидам III группы — с 4279 до 8558 руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
пенсии праздники Россия депутат
Материалы по теме
В Госдуме исключили обязательный перевод пенсий в цифровой рубль
Общество
Депутаты подготовили законопроект об удвоении социальных пенсий
Общество
В Госдуме выступили за право на досрочную пенсию для отцов-одиночек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Круживший над Петербургом самолет AZAL выкатился за полосу при посадке Общество, 05:01
Кибермошенники придумали схему обмана владельцев доменных имен Общество, 05:00
Опрос показал, сколько россиян финансово помогают родителям Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Посол заявил о переговорах Афганистана с Россией о приеме карт «Мир» Политика, 04:45
Трамп предложил России и Украине остановиться и «договориться позже» Политика, 04:13
В Гонконге грузовой Boeing выкатился с посадочной полосы в море Общество, 03:56
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Думе напомнили о выплатах пенсий в ноябре заранее из-за праздников Общество, 03:50
Трамп опроверг дискуссии насчет уступки территорий Украиной Политика, 03:46
Шойгу призвал не употреблять название «новые регионы» Политика, 03:09
Арестованный в Баку глава «Sputnik Азербайджан» прилетел в Москву Политика, 03:01
Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk Политика, 02:51
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Два человека погибли под Белгородом из-за сброса взрывчатки дроном Политика, 02:22