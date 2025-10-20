В Думе напомнили о выплатах пенсий в ноябре заранее из-за праздников
В ноябре график выплаты пенсий в России будет скорректирован из-за празднования Дня народного единства, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин «РИА Новости».
Выплаты, которые обычно приходят в начале месяца, будут перечислены заранее — 1 ноября, чтобы избежать задержек из-за нерабочих дней 2–4 ноября. По словам Говырина, это касается как пенсионеров, получающих выплаты через банки, так и тех, кто получает пенсию на дом или через почту. В почтовых отделениях даты доставки учитывают региональный режим работы, но принцип досрочного перевода сохраняется.
На банковские счета средства обычно поступают не позднее 31 октября. Проверить точную дату зачисления можно в личном кабинете на сайте Социального фонда или через мобильное приложение банка. «Перенос графика выплат происходит ежегодно по утвержденному календарю выходных, чтобы пенсионеры могли получить средства вовремя, независимо от праздничных дней», — отметил Говырин.
Ранее группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о двукратном повышении социальных пенсий. Они предложили увеличить выплаты: мужчинам 70 лет и женщинам 65 лет, инвалидам II группы и детям, потерявшим одного родителя — с 5034 до 10 068 руб.; инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — с 12 082 до 24 164 руб.; инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы и сиротам — с 10 068 до 20 137 руб.; инвалидам III группы — с 4279 до 8558 руб.
Читайте РБК в Telegram.