В Думе напомнили о выплатах пенсий в ноябре заранее из-за праздников

В ноябре график выплаты пенсий в России будет скорректирован из-за празднования Дня народного единства, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин «РИА Новости».



Выплаты, которые обычно приходят в начале месяца, будут перечислены заранее — 1 ноября, чтобы избежать задержек из-за нерабочих дней 2–4 ноября. По словам Говырина, это касается как пенсионеров, получающих выплаты через банки, так и тех, кто получает пенсию на дом или через почту. В почтовых отделениях даты доставки учитывают региональный режим работы, но принцип досрочного перевода сохраняется.

На банковские счета средства обычно поступают не позднее 31 октября. Проверить точную дату зачисления можно в личном кабинете на сайте Социального фонда или через мобильное приложение банка. «Перенос графика выплат происходит ежегодно по утвержденному календарю выходных, чтобы пенсионеры могли получить средства вовремя, независимо от праздничных дней», — отметил Говырин.

Читайте РБК в Telegram.