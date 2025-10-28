 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве изменят порядок записи на прием к врачам

Для записи другого человека к врачу в Москве нужно будет ввести код из СМС-сообщения, которое придет на его телефон. Нововведения вступят в силу 1 ноября
Фото: Gvandolini / Shutterstock
Фото: Gvandolini / Shutterstock

С 1 ноября для онлайн-записи другого человека к врачу в Москве потребуется однократное подтверждение доступа к его полису через код из СМС-сообщения, которое получит сам пациент. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Данные меры связаны с предотвращением мошеннических действий с полисами ОМС.

Запись другого человека на прием без подтверждения доступа будет действовать до 1 ноября. Возможность запрашивать и предоставлять доступ на управление записями к врачу уже открыта.

Владельцы полисов ОМС теперь смогут подтверждать согласие на доступ к управлению записями только при наличии доступа к своим электронным медкартам.

«Это дополнительный уровень защиты, подтверждающий, что доступ к записям предоставляется именно владельцем полиса. Подать заявку на получение доступа к ЭМК можно через портал mos.ru. Если у пользователя есть полная учетная запись, то он предоставляется автоматически», — добавили в пресс-службе.

Для получения доступа к управлению записями другого человека нужно будет нажать кнопку «Добавить новый полис» в приложении «ЕМИАС.ИНФО» и ввести данные. После этого владелец получит код в СМС-сообщении, который он сможет передать пользователю для завершения операции. После ввода кода полис будет добавлен, человека можно будет записывать на приемы, а также отменять и переносить их.

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи на прием к врачу и другие медицинские услуги через «Госуслуги». Речь идет о приеме у врача, а также о диагностике и лечебных процедурах, которые оформляются с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 20 ноября 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

