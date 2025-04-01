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Новые законы в России ,  
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Что изменится в российских законах в апреле

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Новые законы в России
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Ограничения для мигрантов
Тестирование детей мигрантов перед приемом в школу, лимит сим-карт для одного человека и обязательный сбор от интернет-рекламы. Какие еще изменения в законодательстве ждут россиян в апреле — в материале РБК
Фото: Александр Казаков / ТАСС
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Миграционная политика

С 1 апреля детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Экзамен будут проводить в устном и письменном формате. Исключением станут первоклассники — для них проведут только устную часть. Если ребенок не сдаст тестирование, то его не допустят к учебе. Повторно пройти экзамен можно будет через три месяца.

Кроме того, до 30 апреля иностранцы и лица без гражданства должны легализовать свое пребывание в России. Иначе они останутся в реестре контролируемых лиц и будут вынуждены покинуть страну.

Публичный реестр контролируемых лиц запустили 5 февраля на базе сайта МВД. Он позволяет выяснить, находится ли иностранец в России на законных основаниях. В начале марта глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в реестре более 680 тыс. лиц.

Взаимодействие с биометрией в банках упростят

С 1 апреля банки, которые для идентификации клиентов применяют биометрию, не вправе требовать другие документы, подтверждающие личность.

Семейную ипотеку распространят на вторичку

С 1 апреля семейную ипотеку можно будет оформить при покупке жилья на вторичном рынке в 901 российском городе с низким уровнем жилищного строительства (где возводится не более двух домов одновременно). Семьи из таких городов с ребенком до шести лет смогут приобрести вторичное жилье в ипотеку под 6%. Главное условие — чтобы дом, в котором покупается квартира, был не старше 20 лет.

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Недвижимость
Фото:Shutterstock

Расширение семейной ипотеки на вторичный рынок под такими условиями не окажет существенного влияния на рынок, считают аналитики ЦБ и опрошенные «РБК Недвижимость» эксперты.

Взять ипотеку и автокредит станет еще сложнее

С 1 апреля ЦБ сможет устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотечным и автомобильным кредитам. Речь идет об инструменте, позволяющем Банку России устанавливать предельную долю выдач кредитов с определенными характеристиками, в том числе с длинным сроком погашения, или займы для людей с высокой долговой нагрузкой.

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Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Повышение выплат затронет 4,2 млн человек. На это в бюджете Социального фонда предусмотрено 85 млрд руб.

Часть иностранных водительские прав станет недействительной

С 1 апреля станут недействительными водительские удостоверения иностранцев, получивших гражданство России, ВНЖ или разрешение на временное проживание в стране год назад и более. Для получения российских прав на основе иностранных нужно сдать теоретический экзамен в ГАИ. Это же касается россиян с иностранными правами, полученными во время длительного пребывания за рубежом.

Если автомобилист будет ездить с недействительным водительским удостоверением, ему грозит штраф до 15 тыс. руб. и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.

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Авто
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Лимит сим-карт для одного абонента

С 1 апреля граждане России смогут оформить не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более десяти. По данным Роскомнадзора на сентябрь 2024 года, 24,9 тыс. человек имеют более 20 сим-карт.

Отчисления за рекламу в интернете

С 1 апреля распространители рекламы в интернете начнут отчислять 3% квартальных доходов от своих услуг в бюджет. Такую обязанность возложат либо на рекламное агентство, либо на того участника рекламной цепочки, у которого подписан договор непосредственно с заказчиком. Мониторингом и расчетом суммы отчислений будет заниматься Роскомнадзор.

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Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В детских лагерях появится единая программа

С 1 апреля в детских лагерях будет действовать единая воспитательная программа. В календарных планах должны быть предусмотрены родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы, показ фильмов патриотической направленности, а также игры и конкурсы «с опорой на отечественные традиции и ценности».

Мусоровозы освободят от штрафов

Перевозчиков бытовых отходов с 1 апреля освободят от штрафов за перегруз и вред дорогам. Мера будет действовать три года — до 1 марта 2028 года. Кроме того, правительство до 1 сентября 2026 года установит требования к мусоровозам, которые выпустят в обращение после 1 марта 2028-го.

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