Пенсии в 2025 году
0

В Госдуме рассказали о повышении пенсии трем категориям граждан в ноябре

Депутат Говырин: трем категориям граждан проведут перерасчет пенсии в ноябре
Сюжет
Пенсии в 2025 году

В ноябре 2025 года Социальный фонд России повысит пенсии отдельным категориям граждан. Повышение коснется людей старше 80 лет, инвалидов I группы, а также некоторых работников гражданской авиации и угольной промышленности. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

По словам парламентария, для граждан, достигших 80-летнего возраста, предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. С начала 2025 года ее базовый размер составляет 8 907 руб., после удвоения он достигнет 17 815 руб. Дополнительно к этой сумме начисляется надбавка за уход в размере 1 314 руб., которую проиндексировали на 7,3% в феврале. Аналогичные правила — удвоение фиксированной части и ежемесячная компенсация — применяются и к инвалидам I группы, независимо от их возраста.

Для пенсионеров, проживающих в регионах с установленным районным коэффициентом, итоговая сумма выплат увеличивается в 1,15–1,9 раза. Таким образом, житель северного региона после 80 лет может получать ежемесячную прибавку, превышающую 10 тыс. руб., подчеркнул Говырин.

Что касается членов летных экипажей и работников угольной промышленности, то для них, по словам депутата, перерасчет пенсий проводится ежеквартально. Как пояснил Говырин, размер доплаты зависит от вредности условий труда и продолжительности специального стажа. Минимальный требуемый стаж для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. За каждый год работы сверх этой нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, однако общий размер выплаты не может превышать 75–85% от прежнего оклада.

В ноябре 2025 года выплаты для данной категории получателей вырастут, по словам депутата, на 2–5% благодаря применению инфляционного коэффициента 1,076. Перерасчет осуществляется автоматически на основании сведений из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и трудовой книжки, без необходимости предоставлять дополнительные документы. Ожидается, что средняя прибавка составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

Председатель Соцфонда напомнил о двухэтапной индексации пенсий
Общество
Сергей Чирков

Из проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 года следует, что индексация страховых пенсий в России в 2027 и 2028 годах будет проводиться в два этапа. 1 февраля 2027 года планируемый размер индексации страховой пенсии составит 4%, 1 апреля 2027 года — 3,4%. В 2028 году страховую пенсию также планируют проиндексировать дважды: 1 февраля — на 4%, 1 апреля — на 3,8%.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2026 года индексация страховых пенсий в России будет проводиться два раза в год. 1 февраля пройдет индексация с учетом уровня инфляции за прошедший год, а 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

