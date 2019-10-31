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Что случилось за день. Главные новости РБК
В 55 регионах стало меньше врачей, долги россиян вернулись на уровень 2012 года, нападение на детский сад в Нарьян-Маре, Светлаков заявил о цензуре в «Прожекторперисхилтон» — главные новости в обзоре РБК
Подозреваемый в убийстве ребенка (Фото: СК РФ)

Число врачей сократилось в 55 регионах страны

Количество врачей сократилось в 55 регионах России, следует из данных Минздрава. Изначально говорилось о 54 субъектах, однако из-за «технической ошибки» данные скорректировали — число регионов, где врачей стало меньше, увеличилось, а общие данные о сокращениях оказались ниже заявленных ранее.

  • Например, в Бурятии число врачей изменилось с 3673 до 3678, хотя изначально говорилось о сокращении на 59%, а в находившейся на втором месте по сокращениям Новосибирской области зафиксировали прирост в 7%.
  • Наиболее негативную динамику зафиксировали в Чукотском автономном округе: на конец 2018 года число врачей там сократилось на 5,3%, с 341 до 323.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

По данным на 1 октября, долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%, это самый высокий показатель с июля 2012 года, говорится в презентации, предоставленной главой департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветой Даниловой. По подсчетам ЦБ, кредиты имеют 39,5 млн россиян — это больше половины работающего населения страны.

  • Общая финансовая нагрузка граждан растет с конца 2017 года — в основном за счет необеспеченных потребительских кредитов.
  • На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года. По словам Даниловой, этот показатель приближается к пиковому уровню, который был в 2015 году.
  • ЦБ отмечает рост выдач кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Данилова указала, что с начала года банки смягчали стандарты выдачи займов.

Мужчина убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Во время тихого часа в детский сад «Сказка» в столице Ненецкого автономного округа проник мужчина с ножом, он убил шестилетнего ребенка.

  • Подозреваемого задержали, это 36-летний местный житель, он был в состоянии алкогольного опьянения. Дверь ему открыл охранник детского сада.
  • На видео с допроса мужчина утверждает, что убил ребенка, чтобы сбылось некое заклинание «о вечной жизни», которое он вычитал в книге.
  • СК возбудил три уголовных дела — по статьям об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Образовательные учреждения региона перевели на режим повышенной безопасности.

Светлаков объяснил закрытие программы «Прожекторперисхилтон» цензурой на «Первом»

По словам телеведущего Сергея Светлакова, выходившую с 2008 по 2012 год на «Первом канале» программу закрыли из-за ее формата, не позволяющего шутить на темы, которых нет в мейнстримовых медиа.

  • «Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — заявил Светлаков. Он добавил, что «остроты на телике» нет, потому что такого не позволяет формат.
  • Представитель «Первого канала» не согласился с телеведущим. По его словам, причиной закрытия был контракт Светлакова с другим каналом, начальство которого могло запретить ему участвовать в «Прожекторе».
  • Один из соведущих программы, Гарик Мартиросян, сказал, что программу закрыли не из-за цензуры, «а ровно наоборот». «Кто знает, тот поймет», — добавил он.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Минздрав, долги, Нарьян-Мар, Сергей Светлаков
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Минздрав заявил о «технической ошибке» в данных о сокращении врачей
Общество
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Финансы
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
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