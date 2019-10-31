Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

В 55 регионах стало меньше врачей, долги россиян вернулись на уровень 2012 года, нападение на детский сад в Нарьян-Маре, Светлаков заявил о цензуре в «Прожекторперисхилтон» — главные новости в обзоре РБК

Подозреваемый в убийстве ребенка (Фото: СК РФ)

Число врачей сократилось в 55 регионах страны

Количество врачей сократилось в 55 регионах России, следует из данных Минздрава. Изначально говорилось о 54 субъектах, однако из-за «технической ошибки» данные скорректировали — число регионов, где врачей стало меньше, увеличилось, а общие данные о сокращениях оказались ниже заявленных ранее.

Например, в Бурятии число врачей изменилось с 3673 до 3678, хотя изначально говорилось о сокращении на 59%, а в находившейся на втором месте по сокращениям Новосибирской области зафиксировали прирост в 7%.

Наиболее негативную динамику зафиксировали в Чукотском автономном округе: на конец 2018 года число врачей там сократилось на 5,3%, с 341 до 323.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

По данным на 1 октября, долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%, это самый высокий показатель с июля 2012 года, говорится в презентации, предоставленной главой департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветой Даниловой. По подсчетам ЦБ, кредиты имеют 39,5 млн россиян — это больше половины работающего населения страны.