«Первый» ответил Светлакову на обвинения в цензуре «Прожекторперисхилтон»

В 2012 году программа ушла из эфира из-за контракта ведущего с другим каналом, заявил представитель «Первого». Он посоветовал Сергею Светлакову «не изображать Герцена»

Сергей Светлаков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Юмористическая передача «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале» закрылась в 2012 году из-за контракта одного из ведущих Сергея Светлакова с другим каналом. Об этом РБК заявил представитель канала. Так он ответил на слова телеведущего о том, что закрытие программы произошло из-за цензуры.

«Причиной закрытия ППХ в 2012 году был контракт Сергея Светлакова с другим каналом, условия которого давали его начальникам возможность запретить его участие в «Прожекторе», — заявил он.

«Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, за этот счет продать билеты на концерт», — добавил собеседник РБК.

«Прожекторперисхилтон» выходила на «Первом» с 2008 по 2012 год. Светлаков вместе с тремя соведущими — Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало в эфире обсуждали с известными гостями самые интересные новости за неделю. Однако формат телеканала, как сообщил ранее Светлаков в интервью РБК, не позволяет шутить на злободневные темы. «Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — пояснил шоумен. «Прожекторперисхилтон» закрылась из-за того, что ведущие «не захотели выглядеть идиотами», заявил он.