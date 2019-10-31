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Технологии и медиа ,  
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«Первый» ответил Светлакову на обвинения в цензуре «Прожекторперисхилтон»
В 2012 году программа ушла из эфира из-за контракта ведущего с другим каналом, заявил представитель «Первого». Он посоветовал Сергею Светлакову «не изображать Герцена»
Сергей Светлаков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Юмористическая передача «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале» закрылась в 2012 году из-за контракта одного из ведущих Сергея Светлакова с другим каналом. Об этом РБК заявил представитель канала. Так он ответил на слова телеведущего о том, что закрытие программы произошло из-за цензуры.

«Причиной закрытия ППХ в 2012 году был контракт Сергея Светлакова с другим каналом, условия которого давали его начальникам возможность запретить его участие в «Прожекторе», — заявил он.

«Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, за этот счет продать билеты на концерт», — добавил собеседник РБК.

Общество
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

«Прожекторперисхилтон» выходила на «Первом» с 2008 по 2012 год. Светлаков вместе с тремя соведущими — Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало в эфире обсуждали с известными гостями самые интересные новости за неделю. Однако формат телеканала, как сообщил ранее Светлаков в интервью РБК, не позволяет шутить на злободневные темы. «Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — пояснил шоумен. «Прожекторперисхилтон» закрылась из-за того, что ведущие «не захотели выглядеть идиотами», заявил он.

В 2012 году программу официально закрыли после того, как проекты покинули Светлаков и Мартиросян. В соответствии с новым контрактом с ТНТ, входящим в «Газпром-Медиа», они не могли работать над проектами других телеканалов. Занимавший на тот момент должность гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Николай Сенкевич говорил в интервью «Коммерсанту», что сам принял решение о запрете двум ведущим работать в «Прожекторперисхилтон». Это решение он объяснил заключенной в 2011 году сделкой с продюсерским центром Comedy Club Production, где работали Светлаков и Мартиросян.

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в сентябре 2012 года заявил, что руководство решило не менять состав ведущих «Прожекторперисхилтон», так как «замены в группе The Beatles не предусматриваются». Однако в 2015 году в интервью ТАСС он допускал, что канал может объявить всероссийский конкурс на замену ведущих программы.

Светлаков в июле 2018 года стал эксклюзивным лицом канала СТС, куда он перешел вместе с Александром Незлобиным, также получившим известность на ТНТ. Контракт обязывает ведущих согласовывать с «СТС Медиа» участие в проектах на других телеканалах.

Авторы: Наталия Анисимова, Ирина Парфентьева
Теги: «Первый канал», Сергей Светлаков, телеведущий
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