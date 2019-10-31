Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

По словам телеведущего, программа, выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата, так как «мы какие-то вещи не освещаем в стране»

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа. Об этом в интервью РБК рассказал бывший соведущий программы, шоумен и предприниматель Сергей Светлаков. Полная версия интервью запланирована к показу на телеканале РБК в пятницу в 10:10 и 17:10.

«Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. «Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — заявил Светлаков.

В декабре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты «Прожекторперисхилтон» с участием соведущих программы Сергея Светлакова, Ивана Урганта и Гарика Мартиросяна. На афише концерта, размещенной в Instagram Мартиросяна, есть надпись: «Без цензуры. Без тормозов. Без Цекало».

В интервью РБК Светлаков пообещал затронуть на концерте злободневные темы, в том числе и митинги. «Не будет никакой цензуры, над нами нет никакого редактора. Мы будем говорить про все, что нас окружает, про все события года. Выборы, где побеждает Зеленский, человек из КВН. Наверное, представим и будем гонять: а вдруг и мы можем все стать президентами, и что тогда произойдет… Мы будем пытаться каким-то образом проанализировать и шутить про митинги. Не знаем еще, под каким углом зайдем, но не сказать про это мы не можем», — заявил шоумен.