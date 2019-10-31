Мартиросян ответил Светлакову на слова о цензуре «Прожекторперисхилтон»

Телеведущий, шоумен, один из соведущих программы «Прожекторперисхилтон» Гарик Мартиросян опроверг слова своего коллеги Сергея Светлакова, ранее заявившего, что выходившую на «Первом канале» юмористическую передачу «Прожекторперисхилтон» закрыли из-за цензуры.

«Программу закрыли вообще не из-за этого. Ровно наоборот — кто знает, тот поймет», — заявил Мартиросян, отметив, что не может отвечать за слова Светлакова.

«Джойстик от Сергея Светлакова находится не у меня», — сказал телеведущий. Мартиросян предложил всем прийти на концерт «Прожекторперисхилтон» 10 декабря в Москве, на котором, по его словам, будут обсуждаться в том числе и вопросы закрытия программы.

Шоумен также призвал относиться «исключительно с юмором» ко всем вопросам, касающимся юмористических программ.