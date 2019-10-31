Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:34
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 71,19 (+0,18) Quote, 12:34
СК возбудил три дела после убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре Общество, 16:56 В кого оделись звезды на Хэллоуин Стиль, 16:52 Как железнодорожный узел старого Парижа превратится в район-экосистему Партнерский материал, 16:50 Власти опровергли рассекречивание характеристики КГБ на Путина Политика, 16:50 На теле погибшего в Козельске срочника нашли грим и синяки Общество, 16:47 Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке Экономика, 16:46 В Нарьян-Маре задержали подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Общество, 16:44 Мартиросян ответил Светлакову на слова о цензуре «Прожекторперисхилтон» Общество, 16:35 Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Общество, 16:34 Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья Общество, 16:32 Кремль исключил проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября Политика, 16:30 Почему опасно водить машину в пуховике РБК и Dunlop, 16:26 Музыканты группы «Кино» заявили о планах снять новый фильм о Цое Общество, 16:20 Новая элита строительной отрасли: что должен знать ваш BIM-менеджер Pro, 16:20
Общество ,  
0 
Мартиросян ответил Светлакову на слова о цензуре «Прожекторперисхилтон»

Телеведущий, шоумен, один из соведущих программы «Прожекторперисхилтон» Гарик Мартиросян опроверг слова своего коллеги Сергея Светлакова, ранее заявившего, что выходившую на «Первом канале» юмористическую передачу «Прожекторперисхилтон» закрыли из-за цензуры.

«Программу закрыли вообще не из-за этого. Ровно наоборот — кто знает, тот поймет», — заявил Мартиросян, отметив, что не может отвечать за слова Светлакова.

Общество
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

«Джойстик от Сергея Светлакова находится не у меня», — сказал телеведущий. Мартиросян предложил всем прийти на концерт «Прожекторперисхилтон» 10 декабря в Москве, на котором, по его словам, будут обсуждаться в том числе и вопросы закрытия программы.

Шоумен также призвал относиться «исключительно с юмором» ко всем вопросам, касающимся юмористических программ.

31 октября Сергей Светлаков заявил в интервью РБК, что программу закрыли, поскольку формат телеканала не позволял шутить на злободневные темы, не представленные в мейнстримовых медиа. «Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика», — говорил он.

Позже представитель «Первого канала» сообщил, что причиной закрытия «Прожекторперисхилтон» стал контракт Светлакова с другим каналом.

Программа «Прожекторперисхилтон» выходила в эфир «Первого канала» с 2008 по 2012 год, ее ведущими были Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Александр Цекало. В 2012 году передачу закрыли после того, как из проекта ушли Светлаков и Мартиросян. Согласно новому контракту с ТНТ, входящим в «Газпром-Медиа», они не могли работать над проектами других телеканалов.

Теги: Сергей Светлаков, «Первый канал», новости РБК
Материалы по теме
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
Общество
«Первый» ответил Светлакову на обвинения в цензуре «Прожекторперисхилтон»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter