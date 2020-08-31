Минздрав зарегистрировал ставший причиной уголовных дел «Фризиум»

«Клобазам» (международное непатентованное название препарата «Фризиум») (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Минздрав выдал французской компании Sanofi регистрационное удостоверение на противосудорожный препарат «Фризиум», следует из данных на сайте государственного реестра лекарственных средств. В 2019 году самостоятельная покупка этого препарата становилась поводом для возбуждения уголовных дел.

Удостоверение выдано 24 августа сроком на пять лет.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов напомнил, что ранее «Фризиум» более 20 лет был разрешен к применению в России, но срок удостоверения истек. Ведомство, учитывая потребность в препарате, решило «задействовать все имеющиеся ресурсы для сокращения всех этапов прохождения документов досье и проведения соответствующих экспертиз», чтобы ускорить его регистрацию без нарушения законодательства, заявил он РБК.

Кузнецов добавил, что требования к качеству, эффективности и безопасности лекарственного препарата не снижались.