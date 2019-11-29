В Минздраве сообщили дату окончания экспертизы «Фризиума»

Экспертиза противосудорожного препарата «Фризиум», производитель которого подал заявление о регистрации препарата в России, должна завершиться в марте 2020 года. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елену Максимкину.

«10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится», — сказала Максимкина. По ее словам, на регистрацию препарат подала компания «Санофи».

В середине этого года директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила, что при получении на почте «Фризиума» для больного ребенка была задержана Елена Боголюбова. После проведенной проверки уголовное дело в отношении женщины возбуждать не стали. В августе в одном из отделений «Почты России» сотрудники таможенной службы также задержали мать ребенка, страдающего эпилепсией, которая заказала «Фризиум» через интернет. Уточнялось, что в отношении женщины завели уголовное дело.

После случаев задержания родителей при покупке незарегистрированного в России лекарства матери детей-инвалидов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему с противоэпилептическими препаратами. В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 26,128 млн руб. на закупку незарегистрированных в стране импортных лекарств для детей. Уточнялось, что речь идет об 11 270 упаковках психотропных препаратов.

Месяц назад, 26 октября, в Россию поступила первая партия «Фризиума», а 26 ноября ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ) сообщил, что в Россию также поставили 3100 упаковок «Диазепама».