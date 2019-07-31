Московский суд арестовал нового подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко стал по крайней мере пятым россиянином, арестованным по подозрению в госизмене за лето. За последние несколько месяцев под стражу по ст. 275 УК уже отправились несколько ученых из ЦНИИмаша и помощник полпреда

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Москве Лефортовский суд вынес решение об аресте гражданина России Юрия Ещенко. Его подозревают в госизмене, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Решение об аресте Юрия Александровича Ещенко было вынесено еще 25 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Под стражу мужчину отправили на два месяца, до 24 сентября.

В начале июля Лефортовский суд арестовал по статье о госизмене помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Он стал самым высокопоставленным гражданским чиновником, арестованным за госизмену за последние годы.

Ранее этим летом под арест отправились несколько ученых Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш): начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаша Роман Ковалев и 77-летний Сергей Мещеряков (суд избрал ему домашний арест). Они — коллеги арестованного в прошлом году 75-летнего Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в передаче секретных сведений бельгийской некоммерческой организации «Фон Кармановский институт гидродинамики».