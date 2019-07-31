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Московский суд арестовал нового подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко стал по крайней мере пятым россиянином, арестованным по подозрению в госизмене за лето. За последние несколько месяцев под стражу по ст. 275 УК уже отправились несколько ученых из ЦНИИмаша и помощник полпреда
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Москве Лефортовский суд вынес решение об аресте гражданина России Юрия Ещенко. Его подозревают в госизмене, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Решение об аресте Юрия Александровича Ещенко было вынесено еще 25 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Под стражу мужчину отправили на два месяца, до 24 сентября.

В начале июля Лефортовский суд арестовал по статье о госизмене помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Он стал самым высокопоставленным гражданским чиновником, арестованным за госизмену за последние годы.

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Ранее этим летом под арест отправились несколько ученых Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш): начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаша Роман Ковалев и 77-летний Сергей Мещеряков (суд избрал ему домашний арест). Они — коллеги арестованного в прошлом году 75-летнего Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в передаче секретных сведений бельгийской некоммерческой организации «Фон Кармановский институт гидродинамики».

По меньшей мере до 3 сентября под арестом будет находиться Константин Антонец — муж арестованной в 2018 году по той же статье аспирантки БФУ Антонины Зиминой. ФСБ задержала его, когда он сам пришел в следственное управление ведомства.

2 июля был арестован россиянин Сергей Петушков, материалы его дела засекречены, информации о том, чем он занимался, нет. Также нет информации и о задержанном по этой же статье 4 июля Александре Воробьеве.

Авторы: Георгий Тадтаев, Маргарита Алехина
Теги: госизмена, арест
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