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CBS $63 (+20,23%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
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Общество ,  
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ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве. Об этом РБК со ссылкой на отца Зиминой сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев. 

Мужчина также подозревается в нарушении ст. 275 УК РФ (государственная измена), уточнил Еникеев. «Он звонил отцу Зиминой от следователя ФСБ и сообщил, что задержан. Он пришел сегодня в следственное управление ФСБ [сам], то ли по вызову следствия, то ли сделать передачу Зиминой», — добавил он.

О задержании Зиминой стало известно в июле 2018 года. Как сообщал «Дождю» член ОНК Москвы Александр Ионов, девушку арестовали в Калининграде по подозрению в госизмене и доставили в Москву. По его словам, тогда она содержалась в одиночной камере СИЗО «Лефортово». 

Позднее член ОНК Москвы Евгений Еникеев со слов Зиминой сообщил, что единственным доказательством по делу, предоставленные следствием, являются ее свадебные фотографии.   

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Зимина была аспиранткой Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ), рассказал «Би-би-си» депутат Калининградской облдумы Соломон Гинзбург. По его словам, она «производила впечатление человека, далекого от того, чтобы продавать родину». «Возможно, ее задержание — симметричный ответ на задержание в США Марии Бутиной», — сказал он.

Работу Зиминой в БФУ подтверждал источник «Би-би-си», работавший помощником депутата облдумы. По его словам, в 2012 году девушка просила его помочь в организации встречи министра юстиции Латвии Яниса Борданса и депутатов думы региона. 

Как заявили «Коммерсанту» в БФУ, Зимина завершила обучение в аспирантуре в 2012 году, работала в университете младшим научным сотрудником с июня по декабрь 2013 года, но после больше не сотрудничала с вузом.

В 2015 году Зимину задержали в Вильнюсе после конференции и депортировали в Россию, заявлял «Дождю» глава ассоциации «Ювенис» в Клайпеде Алексей Грейчус. С ней, по его словам, он познакомился на конференции фонда Горчакова «Балканский диалог». 

Антонина Зимина работала независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов указаны внешняя политика прибалтийских стран по отношению к России, а также идентичность политической элиты Латвии.   

По данным СПАРК, до 22 апреля 2016 года Зимина занимала должность директора АНО «Балтийский центр диалога культур». Сегодня центр возглавляет ее супруг Константин Антонец. 

Теги: Калининград, госизмена, новости РБК
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