ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве. Об этом РБК со ссылкой на отца Зиминой сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

Мужчина также подозревается в нарушении ст. 275 УК РФ (государственная измена), уточнил Еникеев. «Он звонил отцу Зиминой от следователя ФСБ и сообщил, что задержан. Он пришел сегодня в следственное управление ФСБ [сам], то ли по вызову следствия, то ли сделать передачу Зиминой», — добавил он.

О задержании Зиминой стало известно в июле 2018 года. Как сообщал «Дождю» член ОНК Москвы Александр Ионов, девушку арестовали в Калининграде по подозрению в госизмене и доставили в Москву. По его словам, тогда она содержалась в одиночной камере СИЗО «Лефортово».

Позднее член ОНК Москвы Евгений Еникеев со слов Зиминой сообщил, что единственным доказательством по делу, предоставленные следствием, являются ее свадебные фотографии.