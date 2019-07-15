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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Шпионский скандал в «Роскосмосе» ,  
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Еще одного ученого ЦНИИМаша обвинили в госизмене
Cледователи заподозрили в измене 77-летнего Сергея Мещерякова. Суд решил поместить его под домашний арест. Ранее арестовали двух коллег ученого, являются ли они фигурантами одного дела или разных, пока не известно
Фото: Андрей Любимов / РБК

Столичный Лефортовский суд решил поместить под домашний арест еще одного сотрудника головного научного института «Роскосмоса» — Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Сергея Мещерякова. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Ученого обвинили в госизмене.

Соответствующее решение, по словам собеседницы РБК, было принято еще 4 июля. Под домашним арестом Мещеряков, по ее словам, будет находиться до 3 сентября. Остальных подробностей Первовласенко не сообщила.

О выдвинутых в отношении ученого обвинениях ранее, 15 июля, со ссылкой на сотрудников ЦНИИмаш сообщило издание «МБХ Медиа». По информации его собеседников, 11 июля дома и на рабочем месте Мещерякова прошли обыски. Арестованному, указывало издание, 77 лет, он является кандидатом технических наук. В ЦНИИмаш, согласно материалам на сайте института, он работает старшим научным сотрудником Центра теплообмена и аэрогазодинамики.

По данным источников «МБХ Медиа», Мещеряков является фигурантом дела о госизмене, по которому прежде арестовали еще одного ученого ЦНИИмаш — 75-летнего Виктора Кудрявцева. Сын Кудрявцева Ярослав в беседе с «Интерфаксом» эту информацию подтвердить не смог, отметив, что не обладает такими данными.

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Грант стал госизменой: как ученого обвинили в передаче секретов Бельгии

5 июня в госизмене также обвили коллегу Кудрявцева по ЦНИИмаш Романа Ковалева (в настоящее время он также находится под стражей). Адвокат ученого Евгений Смирнов тогда говорил РБК, что роль Ковалева в деле его подзащитного пока не определена, но если следствие будет объединять эти производства, то речь пойдет о том, что один обвиняемый готовил отчеты, а второй их направлял, допускал защитник.

Кудрявцева обвиняют в передаче секретных сведений бельгийской некоммерческой организации «Фон Кармановский институт гидродинамики». Ученый был арестован в прошлом году. По информации «Роскосмоса», материалы его производства касаются событий 2013 года, когда ЦНИИмаш участвовал в исследовательской программе, которая предусматривала гранты от Евросоюза на космические исследования.

Темой проекта, в котором участвовали в том числе специалисты ЦНИИмаша, была «характеризация тепловых эффектов на стенке при переходе из ламинарного пограничного слоя в турбулентный путем экспериментов и численных расчетов». Источники РБК и «Коммерсанта» отмечали, что расследование связано с утечкой данных о российском гиперзвуковом оружии. Всего по делу о госизмене, помимо Кудрявцева, по данным последних, проверялись более 12 человек.

Авторы: Евгения Маляренко, Екатерина Костина
Теги: ЦНИИмаш, госизмена, Уголовное дело
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