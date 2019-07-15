Еще одного ученого ЦНИИМаша обвинили в госизмене

Еще одного ученого ЦНИИМаша обвинили в госизмене

Cледователи заподозрили в измене 77-летнего Сергея Мещерякова. Суд решил поместить его под домашний арест. Ранее арестовали двух коллег ученого, являются ли они фигурантами одного дела или разных, пока не известно

Фото: Андрей Любимов / РБК

Столичный Лефортовский суд решил поместить под домашний арест еще одного сотрудника головного научного института «Роскосмоса» — Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Сергея Мещерякова. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Ученого обвинили в госизмене.

Соответствующее решение, по словам собеседницы РБК, было принято еще 4 июля. Под домашним арестом Мещеряков, по ее словам, будет находиться до 3 сентября. Остальных подробностей Первовласенко не сообщила.

О выдвинутых в отношении ученого обвинениях ранее, 15 июля, со ссылкой на сотрудников ЦНИИмаш сообщило издание «МБХ Медиа». По информации его собеседников, 11 июля дома и на рабочем месте Мещерякова прошли обыски. Арестованному, указывало издание, 77 лет, он является кандидатом технических наук. В ЦНИИмаш, согласно материалам на сайте института, он работает старшим научным сотрудником Центра теплообмена и аэрогазодинамики.

По данным источников «МБХ Медиа», Мещеряков является фигурантом дела о госизмене, по которому прежде арестовали еще одного ученого ЦНИИмаш — 75-летнего Виктора Кудрявцева. Сын Кудрявцева Ярослав в беседе с «Интерфаксом» эту информацию подтвердить не смог, отметив, что не обладает такими данными.