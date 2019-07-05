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ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
Гражданина России Александра Воробьева заподозрили в госизмене. Его задержала ФСБ
Фото: ТАСС

Федеральная служба безопасности задержала гражданина России, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.

Где работает Воробьев и при каких обстоятельствах было совершено преступление, служба не уточняет. Сейчас в рамках этого дела проводятся следственные действия, заявили в ФСБ.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее, 2 июля, Лефортовский суд Москвы разрешил арестовать до 24 августа еще одного обвиняемого в госизмене — Сергея Петушкова. Информации, кто это и с чем связано возбужденное в отношении него дело, также нет.

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Грант стал госизменой: как ученого обвинили в передаче секретов Бельгии

Среди последних по этой статье известность получило дело в отношении ведущего специалиста ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, которого заподозрили в передаче секретных данных бельгийскому Институту гидродинамики фон Кармана. А в начале июня был арестован еще один сотрудник ЦНИИмаша — Роман Ковалев, его также обвинили в государственной измене.

Кроме того, в начале года по ст. 275 УК были осуждены экс-сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского», которых обвинили в передаче данных спецслужбам США. Бывший начальник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов приговорен по этому делу к 22 годам, а экс-сотрудник «Касперского» Руслан Стоянов — к 14 годам колонии.

Наконец, в ноябре 2018 года суд арестовал по такому же обвинению военного эксперта Владимира Неелова.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ФСБ, госизмена
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