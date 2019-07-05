ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

Гражданина России Александра Воробьева заподозрили в госизмене. Его задержала ФСБ

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Федеральная служба безопасности задержала гражданина России, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.

Где работает Воробьев и при каких обстоятельствах было совершено преступление, служба не уточняет. Сейчас в рамках этого дела проводятся следственные действия, заявили в ФСБ.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее, 2 июля, Лефортовский суд Москвы разрешил арестовать до 24 августа еще одного обвиняемого в госизмене — Сергея Петушкова. Информации, кто это и с чем связано возбужденное в отношении него дело, также нет.