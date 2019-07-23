Экс-помощнику полпреда президента в УрФО предъявили обвинение в госизмене

Следователь сообщил о предъявлении обвинения в государственной измене бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву во время судебного заседания, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«В Мосгорсуде было закрытое заседание. В открытой части процесса было озвучено о предъявлении обвинения», — сказал представитель суда.

В пресс-службе суда добавили, что была рассмотрена апелляция на решение Лефортовского районного суда, назначившего Воробьеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 сентября. «Мосгорсуд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения», — добавили в Мосгорсуде.

Воробьев был задержан 4 июля в рамках дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). На следующий день Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет. При каких обстоятельствах было совершено преступление, не уточнялось. Издание «Взгляд» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что при обыске у Воробьева нашли польский паспорт и специальную записывающую аппаратуру.