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Суд арестовал мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 3 сентября Константина Антонца, мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, подозреваемой в госизмене. Его подозревают в том же преступлении (ст. 275 УК РФ). Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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Накануне ФСБ задержала подозреваемого. Как рассказал РБК член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, об этом Антонец сообщил отцу Зиминой. Он, по словам Еникева, пришел в следственное управление ФСБ «то ли по вызову следствия, то ли сделать передачу Зиминой».

Зимину задержали в Калининграде по подозрению в госизмене в июле 2018 года. Затем ее доставили в Москву, где она, по ее словам, содержалась в одиночной камере СИЗО «Лефортово».

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Зимина была аспиранткой Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ), работала независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Среди ее профессиональных интересов — внешняя политика прибалтийских стран по отношению к России, а также идентичность политической элиты Латвии. Зимина также была директором АНО «Балтийский центр диалога культур». Сегодня центр возглавляет ее супруг Константин Антонец.

Теги: Калиниград, госизмена, арест, Лефортовский суд
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