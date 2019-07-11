Суд арестовал мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 3 сентября Константина Антонца, мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, подозреваемой в госизмене. Его подозревают в том же преступлении (ст. 275 УК РФ). Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Накануне ФСБ задержала подозреваемого. Как рассказал РБК член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, об этом Антонец сообщил отцу Зиминой. Он, по словам Еникева, пришел в следственное управление ФСБ «то ли по вызову следствия, то ли сделать передачу Зиминой».

Зимину задержали в Калининграде по подозрению в госизмене в июле 2018 года. Затем ее доставили в Москву, где она, по ее словам, содержалась в одиночной камере СИЗО «Лефортово».