Суд в Москве арестовал еще одного сотрудника ЦНИИМаша по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал еще одного сотрудника ЦНИИМаша по делу о госизмене

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаша Роман Ковалев проведет под арестом два месяца, постановил Лефортовский суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Ковалев пробудет в СИЗО до 5 августа.

Ему предъявлено обвинения в государственной измене. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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