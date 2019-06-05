Общество , 17:50
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Суд в Москве арестовал еще одного сотрудника ЦНИИМаша по делу о госизмене
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаша Роман Ковалев проведет под арестом два месяца, постановил Лефортовский суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Ковалев пробудет в СИЗО до 5 августа.
Ему предъявлено обвинения в государственной измене. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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