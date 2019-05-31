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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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МАК проведет служебное расследование из-за публикаций о гибели SSJ100
Комитет попросил СМИ прислать подтверждения опубликованных заявлений ведущего эксперта Владимира Кофмана, называвшего причиной катастрофы грубую посадку. Высказывания сотрудников не являются официальной позицией, подчеркнули в МАК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование по фактам публикации в СМИ материалов. Об этом говорится в сообщении комитета. В публикациях СМИ, которые были основаны на высказываниях ведущего эксперта МАК Владимира Кофмана, упоминались детали расследования катастрофы самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево.

«Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК. <...> Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании «Аэрофлот», в МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов», — следует из него.

В рамках расследования МАК просит СМИ направить аудио-, видеоподтверждения опубликованных высказываний Кофмана. В комитете подчеркнули, что он не входит в состав технической комиссии, которая занимается расследованием катастрофы.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Пассажирский самолет SSJ100 «Аэрофлота», совершавший 5 мая рейс Москва — Мурманск, спустя некоторое время после взлета запросил экстренную посадку в Шереметьево. Во время приземления лайнер сильно ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В тот момент на борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Жертвами катастрофы стали 40 пассажиров и один бортпроводник.

Видео: РБК

В настоящее время идет расследование причин катастрофы, этим занимается МАК и Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции, которое выступает в качестве технического консультанта, поскольку разрабатывало двигатель для SSJ100.

Как сообщали источники РБК, следователи выяснили, что экипаж воздушного судна допустил ряд ошибок во время полета, в частности, не выключил двигатели после посадки. Одновременно с этим в кабине было открыто окно — это могло косвенно повлиять на распространение огня. В свою очередь, «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников указывал, что во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.

Политика
«Аэрофлот» обвинил главу Хабаровского края в давлении на следствие по SSJ

Двумя днями ранее, 29 мая, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступил с заявлением, в котором назвал причину катастрофы лайнера SSJ100 в Шереметьево «полностью человеческим фактором», поскольку «лайнер был в идеальном техническом состоянии». Он отметил, что у него на руках есть заключение МАК, свидетельствующее об этом. «Аэрофлот» после этого обратился к главе региона и потребовал от него опровержений. Также в компании сочли, что Фургал давит на следствие.

Общество
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, которого упомянул комитет в рамках начала расследования утечек в СМИ, ранее называл предварительной версией случившегося практику грубых посадок. «Аэрофлот» считает, что делать преждевременные выводы нельзя, поскольку это ведет к «социальной напряженности».

Автор: Анна Трунина
Теги: Межгосударственный авиационный комитет, авиакатастрофа, расследование ..., Шереметьево
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