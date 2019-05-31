МАК проведет служебное расследование из-за публикаций о гибели SSJ100

Комитет попросил СМИ прислать подтверждения опубликованных заявлений ведущего эксперта Владимира Кофмана, называвшего причиной катастрофы грубую посадку. Высказывания сотрудников не являются официальной позицией, подчеркнули в МАК

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование по фактам публикации в СМИ материалов. Об этом говорится в сообщении комитета. В публикациях СМИ, которые были основаны на высказываниях ведущего эксперта МАК Владимира Кофмана, упоминались детали расследования катастрофы самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево.

«Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК. <...> Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании «Аэрофлот», в МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов», — следует из него.

В рамках расследования МАК просит СМИ направить аудио-, видеоподтверждения опубликованных высказываний Кофмана. В комитете подчеркнули, что он не входит в состав технической комиссии, которая занимается расследованием катастрофы.

Пассажирский самолет SSJ100 «Аэрофлота», совершавший 5 мая рейс Москва — Мурманск, спустя некоторое время после взлета запросил экстренную посадку в Шереметьево. Во время приземления лайнер сильно ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В тот момент на борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Жертвами катастрофы стали 40 пассажиров и один бортпроводник.