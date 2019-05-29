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Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Аэрофлот» обвинил главу Хабаровского края в давлении на следствие по SSJ
Сергей Фургал ранее заявил, что причина крушения SSJ100 в Шереметьево — это «100% человеческий фактор». В авиакомпании считают его слова «попыткой оказать давление» на комиссию МАК и следствие и призывают не спекулировать
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Аэрофлот» назвал заявления губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по поводу причин катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск, который загорелся в начале мая в столичном аэропорту Шереметьево, «попыткой оказать давление» на следствие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о словах Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ100 в Шереметьево — это «полностью человеческий фактор». Глава региона рассказывал, что получил официальное техническое заключение о причинах происшествия. В ней, отметил губернатор, говорилось о том, что на высокой скорости пилоты «по неопытности или из-за нервов совершили ряд ошибок», в частности, стали заходить на посадку под неправильным углом на высокой скорости.

Авиакомпания указывает, что не получала никакого официального заключения о том, что «технически самолет был в идеальном состоянии», на которое ссылается губернатор. В связи с этим «Аэрофлот» потребовал от губернатора предоставить данные, которые он озвучил.

«В случае отсутствия таковых Аэрофлот требует незамедлительного и официального опровержения. Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам», — отметили в «Аэрофлоте».

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Компания подчеркнула, что губернатор предпринимает «неприкрытую попытку оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следственные органы».

«Спекуляция любыми фактами способствуют росту социальной напряженности. Собственные толкования обстоятельств произошедшего события и обнародование каких- либо версий на основе разрозненных фактов является домыслом», — заключили в авиаперевозчике.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», Губернатор, Хабаровский край, Сергей Фургал
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