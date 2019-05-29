«Аэрофлот» обвинил главу Хабаровского края в давлении на следствие по SSJ

Сергей Фургал ранее заявил, что причина крушения SSJ100 в Шереметьево — это «100% человеческий фактор». В авиакомпании считают его слова «попыткой оказать давление» на комиссию МАК и следствие и призывают не спекулировать

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Аэрофлот» назвал заявления губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по поводу причин катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск, который загорелся в начале мая в столичном аэропорту Шереметьево, «попыткой оказать давление» на следствие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о словах Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ100 в Шереметьево — это «полностью человеческий фактор». Глава региона рассказывал, что получил официальное техническое заключение о причинах происшествия. В ней, отметил губернатор, говорилось о том, что на высокой скорости пилоты «по неопытности или из-за нервов совершили ряд ошибок», в частности, стали заходить на посадку под неправильным углом на высокой скорости.

Авиакомпания указывает, что не получала никакого официального заключения о том, что «технически самолет был в идеальном состоянии», на которое ссылается губернатор. В связи с этим «Аэрофлот» потребовал от губернатора предоставить данные, которые он озвучил.

«В случае отсутствия таковых Аэрофлот требует незамедлительного и официального опровержения. Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам», — отметили в «Аэрофлоте».