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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман связал катастрофу в Шереметьево с практикой грубых приземлений. В «Аэрофлоте» в ответ заявили, что делать преждевременные выводы нельзя, так как это ведет к «социальной напряженности»

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС. Предварительной версией случившегося он назвал грубую посадку.

«Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», — рассказал он в кулуарах форума «Безопасность на транспорте».

В пресс-службе «Аэрофлота» в ответ на запрос РБК напомнили, что расследование причин катастрофы продолжается. «Поэтому любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», — заявили в пресс-службе.

Слова Кофмана в авиакомпании назвали «попыткой манипуляции общественным мнением». «Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать», — заявил представитель «Аэрофлота».

Накануне, 29 мая, «Аэрофлот» потребовал от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения после его слов о катастрофе SSJ-100 5 мая. Глава региона заявлял, что причина катастрофы лайнера SSJ100 в Шереметьево — это «полностью человеческий фактор», в то время как «лайнер был в идеальном техническом состоянии». «Компания считает необходимым еще раз отметить, что озвученный губернатором вывод был сделан на основе письма Росавиации», которое, как указывало само Федеральное агентство воздушного транспорта, «не является оценкой Росавиации действий экипажа», — заявили в ответ в пресс-службе авиаперевозчика.

SSJ100, выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил в Шереметьево экстренную посадку через несколько минут после вылета. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб.

Авторы: Мария Кокорева, Георгий Тадтаев
Теги: «Аэрофлот», SSJ-100, МАК СНГ
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