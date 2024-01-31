Для экс-замглавы Минпросвещения запросили 8 лет колонии по делу «Шанинки»

Марина Ракова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Обвинение попросило приговорить бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову к 8 годам колонии за мошенничество, сообщил РБК адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кравченко.

Бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, или «Шанинки») Сергею Зуевау требуют назначить шесть лет и шесть месяцев колонии, сообщил Кравченко.

Раковой вменяют в вину несколько эпизодов мошенничества. Первый касается хищений средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», подрядчиком которого была «Шанинка». Второй эпизод связан с фиктивным трудоустройством сотрудников в РАНХиГС, третий — с хищением средств Фонда новых форм развития образования при участии, как сообщили в МВД, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Тому заплатили за услуги, которые не были выполнены.



По делу проходят также бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский муж Раковой, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова и директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов.

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