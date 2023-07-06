Экс-замглавы Минобрнауки обвинили в мошенничестве в рамках дела РАНХиГС

Валентину Переверзеву подозревают в мошенничестве в связи с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС. По делу также проходят Марина Ракова и Сергей Зуев

Валентина Переверзева (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Бывшей замглавы Минобрнауки Валентине Переверзевой предъявили обвинение по статье о мошенничестве из-за фиктивного трудоустройства сотрудников ведомства в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе Тверского суда РБК сообщили, что в отношении Переверзевой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: ей нельзя без разрешения следствия общаться с участниками судопроизводства, в частности с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки; посещать здания вуза, ведомства, а также Минпросвещения; получать и отправлять письма по почте или через интернет; общаться по телефону, в том числе посредством интернета.

Переверзева занимала пост замминистра с весны 2017 года по осень 2018 года.

По делу о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС также проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и экс-ректор «Шанинки» и экс-директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев. Их обвиняли в заключении подложных трудовых договоров с сотрудниками Минпросвещения. Они проходили как обвиняемые и по другим эпизодам мошенничества, относящимся к 2017–2018 годам. В апреле оба признали свою вину.

В отношении Марины Раковой ведется несколько уголовных дел. Первое касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». По версии следствия, средства были похищены, а документы о выполнении госконтракта — сфальсифицированы. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук, ректором которой был Сергей Зуев.



Второе дело связано с хищением средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз. По версии следствия, Ракова и бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Евгений Зак для этого вступили в сговор с Зуевым.



Третье дело тоже касается хищения средств у Фонда новых форм развития образования. Следователи считают, что Ракова вступила в сговор с и.о. гендиректора фонда Максимом Инкиным, чтобы похитить средства организации. В этом деле также упоминался гражданский муж Раковой, который получил 9 млн в качестве зарплаты в фонде, однако фактически не выполнял услуг, указанных в договоре, считает следствие.

3 июля еще одним фигурантом дела стал проректор РАНХиГС Максим Назаров, его также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, и суд запретил ему те же действия, что и Переверзевой.

По делу также проходил экс-ректор академии Владимир Мау. В июне прошлого года его отправили под домашний арест (после этого врио ректора стал Назаров), затем меру пресечения заменили подпиской о невыезде. В октябре уголовное дело против него прекратили, в январе Мау лишился должности ректора.