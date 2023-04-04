Ракова и Зуев признали вину по делу о мошенничестве

Бывшая замминистра просвещения, после того как прокурор зачитал обвинительное заключение, сказала, что признает вину «полностью по всем эпизодам». Экс-ректор «Шанинки» также сообщил, что признает себя виновным и раскаивается

Марина Ракова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова и экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев признали вину по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС из зала Никулинского суда.

«Обвинение мне понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», — сказала Ракова, после того как прокурор зачитал обвинительное заключение. Зуев также признал себя виновным и сообщил, что раскаивается.

Раковой вменяют в вину несколько эпизодов мошенничества. Первый касается хищений средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», подрядчиком которого была «Шанинка».

Второй эпизод связан с фиктивным трудоустройством сотрудников в РАНХиГС, третий — с хищением средств Фонда новых форм развития образования при участии, как сообщили в МВД, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Тому заплатили за услуги, которые не были выполнены. Ракова и Зуев находятся под арестом.

По делу проходят также бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский муж Раковой, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова и директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов.

Кроме того, фигурантом дела бывшего замминистра просвещения и экс-ректора «Шанинки» стал бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау. Суд отправил его под домашний арест, однако затем смягчил меру пресечения и заменил подпиской о невыезде. Мау вернулся к работе ректором РАНХиГС. В октябре уголовное дело против него прекратили.