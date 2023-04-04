Ракова и Зуев признали вину по делу о мошенничестве

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 03 апр, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 03 апр, 17:55
В Литве запретили россиянам покупать недвижимость Политика, 12:33
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 12:32
Путин назвал «задачу номер один» для государства Политика, 12:31
L'Equipe узнала о вероятном уходе Месси из ПСЖ этим летом Спорт, 12:29
Что мешает производителям гофроупаковки использовать вторичное сырье РБК +, 12:27
Сын премьер-министра Армении опроверг информацию о нападении Политика, 12:25
Собянин рассказал о поступлении первых «Москвичей» в столичные таксопарки Город, 12:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:17
Беспилотник сбросил два снаряда в огороды в Белгородской области Политика, 12:14
Сурков написал стихотворение о «чужой весне» Общество, 12:13
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 12:09
Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Нидерландах Общество, 12:04
В России замедлились темпы роста цен на загородные дома Недвижимость, 12:03
«Москвич» представил новый седан с индексом «6» Авто, 12:03
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
0 

Ракова и Зуев признали вину по делу о мошенничестве

Экс-замминистра просвещения Ракова и экс-ректор «Шанинки» Зуев признали вину в суде
Бывшая замминистра просвещения, после того как прокурор зачитал обвинительное заключение, сказала, что признает вину «полностью по всем эпизодам». Экс-ректор «Шанинки» также сообщил, что признает себя виновным и раскаивается
Марина Ракова
Марина Ракова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова и экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев признали вину по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС из зала Никулинского суда.

«Обвинение мне понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», — сказала Ракова, после того как прокурор зачитал обвинительное заключение. Зуев также признал себя виновным и сообщил, что раскаивается.

Раковой вменяют в вину несколько эпизодов мошенничества. Первый касается хищений средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», подрядчиком которого была «Шанинка».

Второй эпизод связан с фиктивным трудоустройством сотрудников в РАНХиГС, третий — с хищением средств Фонда новых форм развития образования при участии, как сообщили в МВД, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Тому заплатили за услуги, которые не были выполнены. Ракова и Зуев находятся под арестом.

По делу проходят также бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский муж Раковой, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова и директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов.

Кроме того, фигурантом дела бывшего замминистра просвещения и экс-ректора «Шанинки» стал бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау. Суд отправил его под домашний арест, однако затем смягчил меру пресечения и заменил подпиской о невыезде. Мау вернулся к работе ректором РАНХиГС. В октябре уголовное дело против него прекратили.

Читайте на РБК Pro
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд
Netflix против Disney: кто выживет на сжимающемся рынке видеостриминга
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Марина Ракова Сергей Зуев Шанинка РАНХиГС
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Следователь заявил, что ректор «Шанинки» признал вину
Общество
Суд отправил на пересмотр решение о переводе ректора «Шанинки» в СИЗО
Общество
«Коммерсантъ» узнал о запросе МВД в Шанинку о сотрудничестве с Шульман
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter