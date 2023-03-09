В «Шанинке» назначили нового ректора вместо подследственного Зуева

Зуев, которого задержали в 2021 году, проходит по делу о мошенничестве и из-за этого не может «в полном объеме» выполнять обязанности ректора. Сигова — доктор экономических наук и ректор Международного банковского института

Мария Сигова (Фото: РБК)

Новым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, или «Шанинка») назначена профессор-экономист Мария Сигова, говорится в телеграм-канале вуза.

«Для прежнего ректора, Сергея Эдуардовича Зуева, затруднено исполнение обязанностей в полном объеме в силу продолжающегося судебного процесса. Сергей Зуев останется научным руководителем МВШСЭН», — сказано в сообщении.

Назначение Сиговой, как отметили в вузе, позволит «усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы».

В сообщении говорится, что Сигова «специалист в области экономической и финансовой безопасности, образовательных технологий, новых финансовых технологий». Преподавательской деятельностью она занимается с 2006 года, работала в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете и в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. С 2013 года работает в Международном банковском институте им. А.А. Собчака, год спустя ее назначили ректором вуза. Также работала в ИТМО и МФТИ.

Зуев, который помимо должности ректора «Шанинки» занимал пост директора Института общественных наук РАНХиГС, и бывшая замминистра просвещения и экс-вице-президент Сбербанка Марина Ракова проходят по двум делам о мошенничестве.

Первое касается хищения выделенных Фонду новых форм развития образования 21 млн руб. на проект «Учитель будущего». Второе дело также связано с РАНХиГС: Ракову обвиняют в хищении средств у вуза через фиктивное трудоустройство сотрудников в университет. По данным следствия, для этого она вступила в сговор с Зуевым.

Экс-ректора «Шанинки» задержали в октябре 2021 года. Сначала он находился в СИЗО, в августе прошлого года его перевели под домашний арест. Перед этим, как сообщило следствие, Зуев признал вину в обоих инкриминируемых ему преступлениях, погасил ущерб и дал показания на новых участников преступления, о которых не было прежде известно.

В ноябре 2022-го Зуеву вновь изменили меру пресечения, теперь это запрет определенных действий. До 21 августа текущего года ему нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00.