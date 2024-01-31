Делом о депортации участников «Би-2» займется Совбез Таиланда

Участники «Би-2» были задержаны в Таиланде за концерт без разрешения. Они рассказывали, что «не последнюю роль в задержании сыграло давление извне». МИД Таиланда сообщил, что вопрос находится на рассмотрении

Участник рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Совет национальной безопасности (Совбез) Таиланда занимается установлением обстоятельств нарушения законодательства королевства участниками группы «Би-2» в связи с проведением концертов без разрешения на работу. Об этом заявил глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукона, передает Bangkok Post.

«Если они не делали ничего плохого, мы не можем их высылать. Это регулируется международным правом. Но если они являются правонарушителями, необходимо принять меры», — сказал глава таиландского МИД.

Вместе с этим замначальника иммиграционной полиции Таиланда генерал-майор Пантама Нутнарот отметил, что арест музыкантов был произведен в полном соответствии с законом и процедурой, «политики там не было». Он также выразил сомнение в том, что кто-либо из участников группы будет экстрадирован в Россию. «Те, кто разыскивается по политическим или иным причинам, не будут отправлены обратно в Россию», — заявил он.

Участников группы «Би-2» задержали 24 января за ведение концертной деятельности без разрешения после выступления в Паттайе. Организатор концертов «Би-2» VPI Event Co. позднее подтвердила, что некорректно оформила документы для музыкантов и они въехали в страну по туристическим визам. Каждого из музыкантов оштрафовали на 3 тыс. батов (около $84). После этого их должны были депортировать.

«Ситуация и шум вокруг подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция. <...> Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации», — говорилось в заявлении группы 28 января.

Для иностранцев, работающих в Таиланде без разрешения, предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 100 тыс. батов (около $3 тыс., или 250 тыс. руб.), либо тюремное заключение на срок до пяти лет, либо и то, и другое. Признанные виновными могут быть депортированы. Согласно правилам Таиланда, если у человека два паспорта, его депортируют в страну, по паспорту которой он въехал, уточняла РБК заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты» Екатерина Дашевская.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

В группу «Би-2» входят основные музыканты — Шура Би-2 (Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом)

, а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко. Все они были задержаны.

Издание Ynet накануне сообщило, что четырех из семи задержанных участников отправят в Израиль благодаря усилиям израильского МИДа. По паспорту Израиля в королевство въезжал только Лева, а еще трое — по российскому. Однако позднее группа заявила, что после визитов дипломатов из российского консульства решение об их депортации в Израиль отменили. Музыканты отказались общаться с представителями консульства, рассказывал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Впоследствии Лева все же смог вылететь в Израиль. Остальным музыкантам в вылете в эту страну отказали, они остаются в миграционной тюрьме.