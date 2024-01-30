Леве из «Би-2» разрешили улететь в Израиль

Солист «Би-2» ожидает рейс в Израиль, остальным музыкантам отказали в вылете в эту страну, сообщили в коллективе. Из семи задержанных в Таиланде музыкантов четверо имеют израильское гражданство

Солист рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, признан иноагентом) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Лева (Егор Бортник, Минюст России признал его иноагентом) из группы «Би-2» ожидает своего рейса в Израиль. Об этом сообщили в телеграм-канале коллектива.

«Лева Би-2 действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль. Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме», — говорится в сообщении.

Ранее участники коллектива «Би-2» рассказали, что решение об их депортации в Израиль, принятое накануне, было отменено после визита дипломатов из российского консульства. По словам музыкантов, они уже успели купить авиабилеты. Артисты отказались общаться с российскими дипломатами.

В генконсульстве России в Пхукете уточнили, что коллектив «Би-2» находится в центре временного содержания иностранцев в Бангкоке. Издание Ynet писало, что после вмешательства израильских дипломатов четырех музыкантов решили депортировать в еврейское государство, а не в Россию. Причиной для этого стали опасения насчет безопасности артистов, уточнило Ynet. Речь шла о четырех музыкантах, в том числе Леве, которые имеют гражданство Израиля. В самом коллективе говорили, что ситуация не решена.

Участников группы «Би-2» после концерта задержала иммиграционная служба Таиланда 25 января. В российском генконсульстве назвали поводом для этого «проверку законности оснований для осуществления концертной деятельности», а сами музыканты — «некорректно оформленные организаторами документы». Также, по словам артистов, в данной ситуации «не последнюю роль сыграло давление извне» из-за их «творчества, взглядов и позиции». Они не обращались за помощью в диппредставительство России.

В «Би-2» рассказали, что всего задержано семь человек, среди которых есть граждане Австралии и Израиля. Второй солист группы Шура (Александр Уман) не имеет российского гражданства.

Законодательство Таиланда предусматривает уголовную ответственность за работу иностранцев без разрешения. Их ждет штраф до 100 тыс. батов (около $3 тыс., или 250 тыс. руб.), лишение свободы на срок до пяти лет и депортация.