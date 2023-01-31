Число получивших гражданство РФ снизилось в 2022 году впервые за три года

Несмотря на поток беженцев с Украины, людей, получивших российское гражданство в 2022 году, оказалось меньше, чем в 2021-м. Кем были наиболее востребованы паспорта России и где их получали — в материале РБК

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство в 2022 году, снизилось на 6,4% по сравнению с 2021 годом, составив чуть более 691 тыс. человек, следует из миграционной статистики МВД России, которую изучил РБК. В 2021 году решение о предоставлении российского гражданства было принято в отношении более 735 тыс. человек.

Минимум с 2018 года число получавших российское гражданство ежегодно росло: в 2018 году паспорт получили примерно 269 тыс. человек, в 2019 году — почти 498 тыс., в 2020-м — 656 тыс.

Кто получал гражданство

Большинство ставших россиянами в 2022 году — граждане Украины. На них пришлось почти 43% от общего числа решений о приобретении гражданства — почти 297 тыс. В статистике МВД с января по декабрь 2022 года жители ДНР и ЛНР учитываются отдельно (Россия признала независимость республик 21 февраля 2022 года) — гражданство в течение прошлого года получили 4891 житель ДНР и 1991 житель ЛНР.

На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тыс. Далее следуют Армения (45 тыс. решений о гражданстве), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).

Эти страны были в лидерах по числу жителей, получающих российское гражданство, и в 2021 году. Однако за прошлый год наблюдалась разная динамика по выдаче паспортов России их гражданам. Например, число приобретших гражданство украинцев снизилось на 20%, с почти 376 тыс. до почти 297 тыс. человек, а число жителей Таджикистана с российским гражданством значительно выросло — со 103 тыс. в 2021-м до 174 тыс. в 2022 году.

Наиболее резкое падение числа приобретающих российское гражданство отмечено среди выходцев из Белоруссии (15 тыс. в 2022 году против 24 тыс. в 2021-м), Грузии (чуть более 3 тыс. против 5 тыс.), а также Молдавии (15 тыс. против почти 24 тыс.) и Турции (988 против 1388).

С февраля в Россию прибыли 5 млн беженцев с Украины, в том числе более 700 тыс. детей, сообщила в декабре 2022 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В июле указом президента России был введен упрощенный порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. Жители ДНР и ЛНР получили право на упрощенный порядок еще в 2019 году, жители Херсона и Запорожья — в мае 2022-го. 30 мая было упрощено получение гражданства детям-сиротам с Украины, из ДНР и ЛНР — подать заявление с этого времени могут опекуны и попечители сирот, которые являются гражданами России, ДНР, ЛНР или Украины, а также руководители общественных организаций.

Чем получение в упрощенном порядке отличается от общего Российское законодательство предусматривает общий и упрощенный порядок получения гражданства. Чтобы получить паспорт в общем порядке, необходимо прожить в России непрерывно пять лет со дня получения вида на жительство, владеть русским языком и иметь законный источник средств к существованию. Рассмотрение документов при общем порядке занимает до года. При упрощенном порядке гражданство предоставляется без требований о наличии вида на жительство, пятилетнего проживания и доходов, а срок рассмотрения документов сокращается до трех-шести месяцев.

Регионы — лидеры по выдаче российских паспортов

Среди федеральных округов лидером по числу решений о предоставлении гражданства стал Южный федеральный округ: там за 2022 год гражданство получили 257 тыс. человек, из которых 166 тыс. в Ростовской области, а 59 тыс. — в Крыму.

Чуть меньше, 186 тыс. решений, было принято в Центральном федеральном округе. Там лидерами стали Московская область и Москва — 47 тыс. и 30 тыс. соответственно. Затем идут Калужская (19 тыс.), Тульская (15 тыс.), Белгородская (13 тыс.) и Воронежская области (10 тыс.). Почти 26 тыс. человек получили российское гражданство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В регионах-лидерах за исключением Москвы и Санкт-Петербурга находится значительное число пунктов временного размещения (ПВР), где должен быть соцработник для помощи с оформлением документов. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, на декабрь 2022 года в 61 субъекте было 880 ПВР, где проживали около 42 тыс. человек.

Почему число получивших гражданство падает несмотря на поток беженцев

За последний год миграционная привлекательность России упала как из-за ужесточения санкционного режима, так и из-за информационного поля, пояснил РБК доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО Вадим Безвербный. Совокупность этих факторов снизила миграционный поток из ближнего и дальнего зарубежья. Влияние оказала и мобилизация: в сентябре фиксировался отток трудовых мигрантов, в том числе уехали те, кто находился в процессе получения гражданства, полагает Безвербный.

«Говоря о беженцах, нужно понимать, что им требуется время после приезда для легализации, получения работы и решения вопроса с гражданством. Поэтому окончательно масштабы мы увидим, наверное, в следующем году — либо в конце этого, либо даже в 2024 году с нарастающим итогом», — отметил демограф.

Координатор проекта помощи лицам без гражданства комитета «Гражданское содействие» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Елена Буртина назвала данные МВД о количестве получивших гражданство неожиданными на фоне потока беженцев в 2022 году. Одной из возможных причин снижения числа решений о гражданстве она назвала автоматическое приобретение гражданства жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в результате проведенных референдумов.

В конце сентября 2022 года в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России. Это решение, по данным властей, поддержали большинство избирателей. После принятия новых регионов в состав России граждане, постоянно проживающие на этих территориях или ранее проживавшие, но выехавшие в Россию, автоматически приобретали российское гражданство после принесения присяги.

«Из этих четырех регионов был основной поток беженцев, именно эти люди подавали на гражданство. Рассмотрение их заявлений было прекращено в связи с присоединением — сейчас они не подают на гражданство, а считаются гражданами и им нужно просто пойти, принести присягу и подать заявление на паспорт. Так что они могли выбыть из числа людей, подавших на гражданство — у них был другой механизм, механизм признания», — пояснила Буртина.

Она также отметила, что, по ее опыту, беженцы чаще всего выбирают именно получение гражданства как самый простой вариант получения легального статуса в России. «Есть люди, которые опасаются потерять связь с Украиной, опасаются, что у них будут проблемы, будет сложно воспользоваться своим имуществом и т.д., и поэтому они предпочитают получить временное убежище или другие статусы, однако такой выбор случается реже, чем обращение за гражданством», — резюмировала эксперт.